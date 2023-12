Adiós Televisa: Tras 17 años al aire, famosa actriz revela retiro y que hará para vivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado por más de 17 años al aire, la famosa actriz de novelas y reconocida presentadora de TV, Alejandra Espinoza, acaba de revelar que le va a decir adiós a Televisa y al resto de las televisoras, pues en un par de años ya va a retirarse de las novelas y todo lo que tenga que ver con estar frente a las pantallas, declarando que es lo que hará para vivir y afirma eso le da ilusión.

Como se sabe, Espinoza en el año del 2006 se presentó al mundo en Nuestra Belleza México, dónde quedó como la tercer finalista, tras lo que en el 2007 ingresó como presentadora en El Gordo y La Flaca, un año después en Sábado Gigante, en donde estuvo varios años, siguiendo con otros proyectos en Los Ángeles, hasta que en el 2019 decidió integrarse al mundo de la actuación en la empresa San Ángel en el melodrama Rubí.

Pero tal parece que su carrera ante las pantallas tras esta novela, Corazón Salvaje y su conducción en Mi Famosos y Yo fue suficiente, pues en una entrevista declaró: "A lo mejor a los 38 me retiraría de la televisión, déjame decirte. Quién sabe. Si estoy bien acomodada económicamente por otras áreas. A mí me encanta trabajar en la televisión, amo hacer lo que hago y amo lo que te da la televisión y la adrenalina, pero mis metas profesionales han cambiado de una manera ridícula".

Alejandra Espinoza. Internet

Ante esto, declaró que aprovecharía para dedicarse a estar detrás de cámaras y la creación de contenido: "Me encantaría, como uno de los sueños que tengo en los cuales estoy trabajando, es en la producción, en el desarrollo de programación para scripty, no scripty. De hecho, antier tuve una reunión con un equipo, estábamos en desarrollo de algo y me decían 'no, porque tú'. Y le decía 'yo no'. Está cool si no encontramos a alguien más y yo tengo que estar frente a cámara, pero realmente no es mi misión desarrollar un proyecto para yo ser la protagonista".

De igual forma agregó que: "Creo que a través de estos 17 años que llevo trabajando en Univision y en la televisión he tenido la oportunidad de estar como que en todas las áreas. Yo soy muy metida en absolutamente todo y me gusta mucho y respeto demasiado el trabajo que se hace detrás de cámara, entonces sí me gustaría obviamente involucrarme mucho más en la producción y en el desarrollo de cosas para las plataformas, no solamente para la televisión".

Finalmente, en cuanto a sus planes a futuro y el por qué pasar a detrás de cámaras, esta confesó: "Uno no va a ser joven para toda la vida. Yo quiero llegar a mis 40, 45 años tan plena que me dé cero envidia o cero intranquilidad que lleguen nuevas personas. 'Ay porque me van a quitar el trabajo, ay porque lo están haciendo mejor que yo'. No, yo no quiero eso en mi vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui