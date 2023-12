Ana Cisneros detiene los ataques de Bellakath con fuerte mensaje: "No tiene que intimidarse"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El género de reggaetón está más fuerte que nunca y cada vez surgen nuevos talentos que desean incorporarse a sus filas, tal es el caso de Ana Cisneros, quien la está rompiendo con su éxito Santa Quiero un Chakalon, aunque esto le ha causado molestia a otras exponentes como Bellakath, quien le ha lanzado fuertes indirectas en redes sociales.

La llamada 'Gatita de la Agrícola Oriental' considera que la está tratando de imitar, por lo que cree que tarde o temprano va a caer, pues considera que en cuanto tenga que cantar en vivo no va a poder hacer el mismo tono, así que le sugirió tener creatividad si es que quiere destacar en la industria ya que es el sello de cada artista lo que los hace brillar.

Pero la cosa no paro ahí, pues en una transmisión en vivo Bellakath se burló y comentó sin decir el nombre de Cisneros que jamás va a poder entrar a la elite de reggaetoneros, pues les ha costado mucho trabajo llevar al éxito para que otros se cuelguen: "Tanto trabajo que me costó a mí y a los compañeros de antaño que hemos tratado de hacer cosas y que ahora cualquier p…dejo diga que nos va a apoyar. Búscate una identidad, el sol sale para todos, pero no copiando y eso no lo entienden", comentó.

Debido a la polémica que se generó, Ernesto Buitrón entrevistó a Ana Cisneros para conocer su opinión ante los ataques que ha recibido, pero se mostró tranquila ya que dice estar enfocada en su trabajo y no en peleas, por lo que le sugiere a su colega que hagan lo mismo: "No tiene por qué sentirse intimidada, o sea al final cada quien está haciendo su carrera y sus canciones y a parte a mí gusta mucho su música, todo pero no tiene que estarse comparando, porque cuando sabes lo que eres no te fijas a tu alrededor".

Sin embargo, la también influencer reconoce que no le gustó que la haya insultado y minimizado, pues aunque actualmente la intérprete de Reggaetón Champagne tiene más público, ella también está haciendo lo propio y quizás el hecho de que le está yendo bien es lo que le molestó, pero le recuerda que en su momento también le pidió ayuda, misma que no le negó ya que le gusta apoyar a los demás.

Hace muchos años, en 2018 ella me pidió que la mencionara y le dije que sí, entonces hay que tocar el piso, porque en algún momento sí me pediste algo y yo tenía muchos más seguidores que ella y no fui como ella", comentó.

Finalmente, respecto a si le gustaría realizar alguna colaboración con Bellakath, Cisneros admite que en algún momento se lo pidió y ni siquiera le contesto, por lo que ahora después de todo lo que ha dicho de ella no tiene el mínimo interés de buscarla: "Ahora yo no le pediría una colaboración, porque tampoco se trata de que te insulten y todavía pedir cosas cuando en algún momento ya lo hice".

Fuente: Tribuna