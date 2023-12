Bam Margera, estrella de 'Jackass', anuncia compromiso después de seis meses de noviazgo

Los Ángeles, California. - La estrella de Jackass, Bam Margera, compartió emocionantes noticias al revelar que le propuso matrimonio a su novia, Dannii Marie, después de apenas seis meses de noviazgo. En una nueva entrevista, el ex skater de 44 años elogió a su prometida y habló sobre cómo su relación ha sido transformadora en su vida.

Margera, conocido por su participación en el programa de televisión Jackass, expresó su admiración por Dannii Marie y destacó cómo ella ha sido un pilar fundamental en su recuperación desde que comenzó su sobriedad en agosto de 2023. El actor mencionó que la relación ha brindado una estructura a su vida diaria, lo que le ha permitido llevar un horario más saludable y activo.

Nunca antes había tenido una estructura. Siempre me despertaba sin saber qué hacer con el día", recordó Margera. "Ahora me despierto, paseo a los perros, me estiro, voy al gimnasio, voy en patineta. Todo es un horario estructurado y divertido. Y lo hacemos juntos, y es algo perfecto".