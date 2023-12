¿Conoces el origen de la Navidad? Aquí te contamos detalles acerca de esta celebración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque hay 'Grinchs' que no son tan afectos a esta temporada, la realidad es que la Navidad es una de las celebraciones más importantes del mundo, donde los regalos, reuniones y la familia son elementos que no pueden faltar, además de que es un momento importante para reflexionar acerca de todo lo que ocurrió en el año.

No obstante, el origen de la Navidad ha sido un tema de debate, pues cada 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús, aunque no hay datos que comprueben dicho acontecimiento, así que la fecha no cuenta con ninguna base histórica y existe el cuestionamiento de si se trata de una celebración religiosa o pagana.

El origen viene de que entre el 17 y 23 de diciembre se celebraban las Saturnales, festividad dedicada a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha, por lo que campesinos y esclavos aplazaban el trabajo cotidiano y aprovechaban para visitar a sus familiares y amigos, intercambiar regalos, tal como sucede actualmente, aunque la fiesta duraba toda una semana.

Dicha festividad ya formaba parte del calendario romano, pero entre los años 320 y 353, el Papa Julio I oficializó la solemnidad el 25 de diciembre, esto con la intención de absorber los Saturnales y convertir a los romanos que festejaban el renacimiento, por lo que de este modo la iglesia cristianizó lo que inició como una fiesta pagana.

Cabe mencionar que en un inicio, la iglesia católica no contemplaba nacimientos o muerte de personajes importantes, pero con el fin de apartar a la gente de las fiestas paganas se tomó a decisión de celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret y de ahí fueron tomando otras fechas para darle su lugar a acontecimientos importantes.

¿Cómo surgió Santa Claus?

El hombre de la barba blanca y traje rojo, según historiadores tuvo su origen en Turquía y estaría basado en el obispo cristiano Nicolás de Bari, quien gozaba de una buena posición económica y tras la muerte de sus padres habría tomado la decisión de compartir sus bienes con los más necesitados y dedicó su vida a la religión para tratar su dolor.

Debido a que su prioridad siempre fueron los pequeños, lo nombraron el 'Obispo de los Niños' y en 1624 pasó de ser San Nicolás a 'Santa Claus', luego de que en los países bajos introdujeran la figura de 'Sinterklaas', quien regalaba juguetes a los niños y doscientos treinta y nueve años después, en 1863, Thomas Nast, un dibujante, diseñó la figura que hoy conocemos como el viejito gordo y barbón.

Fuente: Tribuna