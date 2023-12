'Exatlón México': Así fue la terrible lesión que sacó de la competencia a Diana Laura Núñez

Ciudad de México.- La competencia en Exatlón México es cada vez más intensa y en la séptima semana de competencia el ambiente se tornó tenso, debido al terrible incidente que sufrió Diana Laura Núñez, quien tuvo que abandonar su sueño dentro de las famosas playas de República Dominicana, dejando en shock a todos los competidores que deberán ser más cuidados para evitar que algo así se repita.

Fue en el duelo por las medallas de la rama femenil, donde la jugadora de frontenis terminó lesionada, pues en el circuito de agua, donde hay varios toboganes, la atleta cayó mal para deslizarse y terminó con el tobillo sumamente lastimado, por lo que Javi Márquez que estaba de coach no dudó en saltar para sacarla del agua y pedir que le enviaran ayuda de los paramédicos.

Fue tal la gravedad que tuvieron que llevarla de inmediato a un hospital para que le practicaran estudios y recibiera un diagnóstico, pero no fue nada favorable ya que resultó con una fractura doble en el tobillo, así que tuvieron que enviarla de vuelta a casa para que la operen y tenga su rehabilitación, lo cual la dejó sumamente devastada.

Me siento tan frustrada de irme así, porque hubiera preferido mil veces pelearme mi lugar en una eliminación y que me hubieran hecho pedazos, pero irme con la frente en alto y decir no di la talla, pero ni siquiera tuve esa oportunidad de saber si podía con esa presión o no, me encantan los desafíos y la adrenalina y es desesperante para mí no tener la fuerza física para continuar", dijo en su despedida.