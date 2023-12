Filtran el 'pack' de Marcela Mistral y así reacciona la esposa de Poncho de Nigris

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral se sumó a la lista de celebridades que han sido víctimas de la filtración de imágenes, pues hace unas horas comenzó a circular en redes sociales su supuesto 'pack', donde presuntamente estaría teniendo relaciones con un hombre que no es su marido, razón por la que de inmediato las redes sociales estallaron.

Fue tal el furor que causó el material que la influencer decidió romper el silencio para aclarar si es ella la que aparece en la fotografías, así que publicó un video en sus cuentas oficiales, donde lamentó haber sido blanco de los hackers y señaló que esta situación es más delicada que una mera filtración de contenido íntimo, por lo que ya habló con las autoridades para que se encarguen de dar con el responsable.

La también empresaria explicó que esas fotos no eran algo oculto, pues las tenía colgadas en sus redes y las tomaron con la intención de causarle daño y las habrían modificado con ayuda de la inteligencia artificial, así que le envió un mensaje a todas esas personas que ahora se dedican a hacer mal uso de esta herramienta.

Marcela Mistral | Instagram @musamistral

A toda esa gente que se dedica a hacerle daño a los demás de esta manera, que dios los bendiga, los perdone, no entiendo la razón del porque hacer este tipo de daños".

Marcela puntualizó que este es un tema real y que se está saliendo de control, pues no es la primera a la que le sucede y está segura que lo único que querían era dañarla al exhibirla de esa manera sin pensar en que tiene hijos y una familia: "Fueron tomadas y modificadas con alevosía, ventaja, dolo y morbo para afectarme de sobremanera".

La famosa agradeció los mensajes de solidaridad que ha recibido, pues es algo que le pudo haber pasado a cualquiera y no tiene la necesidad de mostrar pruebas de que dice la verdad: "Me da mucha fortaleza saber que cuento con gente valiosa que tiene la empatía de saber lo que es importante en estos momentos y creer en mi palabra que es incuestionable y en la veracidad de las cosas que estoy contando y cómo las estoy contando porque no tengo porque quedar bien con nadie para decir una versión que no es real".

Finalmente, Marcela Mistral dijo confiar en el trabajo de las autoridades cibernéticas, quienes la están apoyando con el caso, además de que espera que la gente se consciente de que estas herramientas son para facilitar la vida, más no para causar daño, así que espera obtener una respuesta que marque un precedente que ayude a que no sigan estas prácticas.

Fuente: Tribuna