¿Lo saca del clóset? Tefi Valenzuela dice esto sobre 'infidelidad' de Eleazar Gómez a Jenni

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida cantante, Tefi Valenzuela, recientemente volvió a dar de que hablar, debido a que en una reciente entrevista para varios medios de comunicación dio una contundente respuesta ante los cuestionamientos de la presunta infidelidad de su expareja, el polémico actor, Eleazar Gómez, hacía la influencer y modelo, Jenni de la Vega, con un hombre, ¿acaso lo sacó del clóset?

No es secreto para nadie que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy estuvo en una relación sentimental con Gómez e incluso iban a casarse, pero desgraciadamente las cosas entre ambos terminaron en completo caos, pues este terminó en prisión después de haberla agredido físicamente en un arranque de celos justamente la noche en que habían hecho oficial que se habían comprometido.

Pero ahora, a dos años de esta lamentable situación, tanto el actor de Atrévete a Soñar como Valenzuela se encuentran rehaciendo su vida cada uno por su lado, pues mientras que ella se enfoca en sus proyectos, él tiene una nueva relación sentimental con la guapa influencer antes mencionada, sin embargo, se dice que las cosas no estarían tomando un feliz camino rumbo al altar, pues en Chisme No Like compartieron que unas fotos de este en un yate con Mario Sierra, quien se ha dedicado a luchar por los derechos de la comunidad LGBT+ y se ha declarado abiertamente gay, afirmando que tenían un romance.

Aunque han pasado varios años de su separación, los reporteros de TV Azteca y más medios no dudaron en preguntarle que piensa respecto a este escándalo y si cree que él podría haberle puesto el cuerno a de la Vega con este hombre, Valenzuela fue tajante al señalar que no deberían de hacerle esa clases de preguntas y que no iba a dar declaraciones de la vida de su expareja pues era algo que no le interesaba.

Finalmente y visiblemente molesta por el tema, la exparticipante de Survivor México les expresó que si no tenían más preguntas sobre ella y su carrera era momento de que se retirara, así que con una gran sonrisa se despidió y agradeció que le entrevistaran y se fue con una gran calma.

Fuente: Tribuna del Yaqui