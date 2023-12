Rachel McAdams revela conversaciones para protagonizar nueva versión de 'Mean Girls'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La reconocida actriz Rachel McAdams confesó recientemente que estuvo en negociaciones para protagonizar la nueva versión cinematográfica musical de Mean Girls, pero las complejidades en las conversaciones con la creadora Tina Fey hicieron que no se materializara la participación de McAdams.

En una entrevista con Variety, la estrella nominada al Oscar compartió: "Tina y yo incursionamos con algunas ideas, pero fue difícil hacer que todo funcionara al final. Estaba realmente dispuesta a lo que ella quisiera hacer. Creo que la dirección en la que se dirigió será fantástica y no puedo esperar a verlo".

'Chicas pesadas'

Inicialmente se informó que las conversaciones sobre una reunión del elenco original fallaron debido a cuestiones económicas. A pesar de que la nueva versión se originó como un espectáculo de Broadway, el marketing para el próximo reinicio no lo presenta explícitamente como un "musical".

La nueva película, simplemente titulada Mean Girls, llegará a los cines el próximo mes, con Tina Fey retomando su papel como la profesora de matemáticas, la Sra. Norbury. Fey también escribió el guión original y adaptó la historia para el musical de Broadway.

Rachel McAdams también reveló la razón detrás de su ausencia en el reciente comercial de reunión de Mean Girls, donde Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert se reunieron para promocionar las ventas del Viernes Negro de Walmart. La actriz de The Notebook explicó que no estaba entusiasmada con la idea de hacer un comercial y que simplemente no se sentía como algo que quisiera hacer en ese momento.

A pesar de su ausencia en el comercial, McAdams expresó su amor por la idea de una reunión de Mean Girls y pasar el tiempo con sus antiguos compañeros de reparto. La actriz, que recientemente interpretó una versión mejorada de sí misma en la comedia Dave, también compartió detalles sobre sus proyectos recientes, incluida su participación en Are You There God? Soy yo, Margaret y su papel en la serie de FXX "Dave".

Fuente: Tribuna