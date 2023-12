Rubí Ibarra de 'La Academia' dice que Kenia Os canta feo y la están cancelando en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras su polémico paso por La Academia, Rubí Ibarra vuelve a dar de qué hablar, pero no precisamente por algún logro, sino por el controversial comentario que lanzó en contra de Kenia Os, lo que provocó que todo su fandom saltara en su defensa y la están cancelando en redes sociales, pues de "hipócrita" no la bajan.

Esto sucedió luego de que recibiera críticas acerca de la interpretación que hizo de uno de los temas de la famosa, así que ella le respondió a sus detractores asegurando que lo hizo igual de feo que como cuando Kenia inició su carrera, lo cual causó ámpula entre varios fans que de inmediato se volcaron a pedirle que no se compare, pues hasta ahora ella no ha tenido ningún éxito y su camino en la música ha pasado con más pena que gloria.

Y es que lo que molestó a los 'Keninis' es que mientras la originaria de San Luis Potosí se encontraba en el reality de TV Azteca en todo momento dijo ser fan de la que ahora crítica, por lo que incluso le permitieron cantar en uno de los conciertos La Noche, lo cual terminó siendo desastroso y los jueces le lanzaron fuertes comentarios.

Sin embargo, la propia Kenia Os le envió un mensaje de apoyo y consejos para que brillara en su presentación, además de que su enorme grupo de fans la apoyaron al considerarla una más de ellos, así que ahora se sienten utilizados, pues al final no resultó admirar tanto a la mazatleca, así que por ello no han parado de tundirla con comentarios negativos y decidió bloquear a sus detractores de X.

Rubí Ibarra se gana el odio de los 'Keninis' | X @lacomadritaof_

"La admiraba por su resiliencia, pero después de esto bye", "Los seguidores de Kenia tienen la culpa por apoyar a cualquiera que dice admirarla", "Jamás estarás a su nivel", "Por eso no dejas de ser fracasada", "Todos los votos que recibiste de los fans de Kenia se te olvidaron", "Solo te colgaste del fandom de Kenia", se lee entre los comentarios.

No obstante, también hubo quienes apoyaron a Rubí al destacar que no dijo ninguna mentira ya que los inicios de Kenia Os no habrían sido tan buenos como la figura en la que se ha convertido ahora, por lo que no ven el motivo del ataque hacia la exacadémica, quien con su comentario provocó que muchos le retiraran su apoyo y le recalcaran que no ha podido cumplir su sueño dentro de la música.

