¿Te disculpas por todo? Esta es la razón por la que sigues haciéndolo

Ciudad de México.- ¿Por qué sigues disculpándote? "Disculpe que le moleste, pero…" , "Lo siento, pero creo…", “Lo siento, pero eso no me conviene" … estas expresiones de cortesía nos resultan tan familiares que al final se convierten en tics del lenguaje. El reflejo de disculparse, a menudo arraigado en patrones de pensamiento complejos, puede emanar de una variedad de fuentes, que van desde el miedo al rechazo hasta una tendencia natural a asumir la responsabilidad.

Algunas personas pueden haber desarrollado este hábito como un mecanismo de calma para evitar conflictos, mientras que otras lo utilizan inconscientemente como una forma de excesiva cortesía. De hecho, las excusas resuelven los conflictos, liberan de un peso y alivian las tensiones. Excepto que si pasas el tiempo diciendo “perdón” por cosas mínimas, la acción pierde toda su importancia.

Disculparse en todo momento es a menudo un signo de falta de confianza en sí mismo. Tienes miedo de la mirada de los demás, así que no dudes en disculparte y asumir sus errores. También puede ser que siente que no mereces lo que te está pasando, así que te disculpas por todo. Esperas en secreto que los demás no vean tus debilidades y te aprecien de todos modos.

¿Por qué un exceso no es saludable?

Un exceso de excusas se puede comparar con una lluvia persistente que acaba inundando el terreno fértil de la comunicación saludable. Aunque disculparse es un componente crucial de la empatía y el reconocimiento de los errores, el uso excesivo de esta expresión puede debilitar la fuerza de las palabras y diluir su autenticidad.

También puede influir negativamente en la percepción que los demás tienen de nosotros. Cuando te disculpas con frecuencia, el otro acabará entendiendo que no confías en ti mismo. Algunos se pueden entonces aprovecharlo y llevarte a la varita, como dicen. Además, es un círculo vicioso para tu propia persona. Cuanto más te disculpes erróneamente, menos confianza tendrás en ti mismo. Siempre te sentirás inferior a los demás. Y el complejo solo va a empeorar.

Fuente: Tribuna