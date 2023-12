Tras 30 años en Televisa, conductora es vetada y llega a 'VLA' con fuerte mensaje a actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber formado parte de Televisa poco más de 30 años y haber sido vetada de manera inesperada, la reconocida periodista y polémica conductora de TV, Adela Micha, recientemente apareció ante las cámaras de Venga la Alegría para hablar sobre el reciente escándalo de la famosa cantante y también actriz, Alejandra Guzmán, con reporteros, por lo que le mandó un fuerte mensaje y a la prensa.

Como se sabe, Micha comenzó su carrera en la televisión en el año de 1988 de la mano de la empresa San Ángel, dentro del programa Noticieros ECO, tras lo que continuó creciendo y obteniendo oportunidades mejores con otros grandes proyectos como presentadora, tales como ¡Cuidado!... Mujeres Trabajando, hasta que fue despedida en el año del 2016 mientras estaba al aire La Entrevista por Adela, y aparentemente vetada.

Fue la propia Adela la que informó de esta situación unos cuantos años después de lo sucedido, confesando que nunca lo vio venir, debido a que fue despedida "de la nada", la cual la vetó "de todos lados". Pero, la presentadora en vez de rendirse comenzó su propio programa en redes sociales que ahora es todo un éxito y desde hace un par de años que en TV Azteca le abrieron las puertas y se ha presentado en su afamado matutino.

Adela Micha. Internet

Y ahora, este jueves 21 de diciembre, nuevamente la entrevistadora apareció ante las cámaras del matutino producido por Maru Silva, en el cual habló sobre la polémica agresión de la actriz invitada en La Familia P.Luche a reporteros, señalando que no era su obligación responder las preguntas que le hicieran, que tenía todo el derecho de rechazar el dar declaraciones sobre temas que le incomoden, pero esto no impidió que también señalara a los reporteros y a la misma Guzmán que había maneras y la agresión no era una.

Finalmente, Micha dejó en claro que ella es una persona muy tranquila que a estas alturas no le interesa estar en el escándalo, por lo que señaló que ella se niega rotundamente a formar parte de un reality show, ya sea La Casa de los Famosos, Survivor México o cualquiera, destacando que tiene muy malos hábitos que soportar con los de ella y no piensa tolerar de otros, concluyendo con que jamás aceptara además de que jamás la invitarían a uno.

Fuente: Tribuna del Yaqui