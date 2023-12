Tras infidelidad, Adianez Hernández llega a 'Ventaneando' y da dura noticia a Rodrigo Cachero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre de Adianez Hernández no ha dejado de causar controversia y estar en todos los titulares de la prensa debido a que se decidió a defender su romance con Augusto Bravo, quien semanas atrás fue señalado como su amante. Y es que como se sabe, la actriz fue señalada de serle infiel a su ahora exesposo Rodrigo Cachero con el entonces novio de Larisa Mendizábal.

Recientemente la exparticipante del reality “Survivor México apareció de la mano de Bravo en un evento público y en una entrevista exclusiva que dio a las cámaras de Ventaneando, se defendió de los señalamientos en su contra e incluso aseguró que este cambió sentimental en su vida ha beneficiado a los hijos que tuvo con Cachero. "Sí creo fielmente en que vida solo hay una, en que hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que exprimirla, hay que buscar nuestra felicidad".

Estoy de acuerdo que hay formas de hacer las cosas, pero también se vale que si la llegamos a regar en algún momento, nos demos cuenta, aprendamos de nuestros errores, nos levantemos, nos sacudamos y volvamos a empezar", dijo Adianez entorno a su escándalo.

Y aunque la artista de TV Azteca ofreció disculpas por sus actos, dejó muy en claro que no se arrepiente de la decisión que tomó en su vida personal. “Con el perdón de la gente que no tiene vida y que me ataca y que me critica y todo, pues yo digo 'perdón', pero hoy en día estoy feliz, estoy viviendo mi vida, la estoy disfrutando muchísimo, y estoy compartiendo todo esto con mis hijos", manifestó.

Conjuntamente, Adianez reveló que sus descendientes, fruto de su relación con Cachero, se encuentran en perfecto estado, sobre todo porque la ven feliz a ella. "Nosotras somos el pilar de nuestros hijos, nosotras tenemos que estar bien mamás, nosotras tenemos que sentirnos seguras, cómodas, sonreír, porque esto es lo que les vamos a transmitir a ellos. Sí lo estoy viendo reflejado en ellos, creo que veo niños felices, creo que veo niños sanos".

Además, aseguró que su relación con Cachero está perfecto luego de su divorcio: "Rodrigo y yo estamos haciendo un buen trabajo con ellos, estamos trabajando los dos muy bien en platicar, nos hablamos todos los días". Finalmente, la intérprete de 38 años lamentó haberse colocado en el ojo del huracán por esta situación. "Nunca había estado tan metida en algo así tan mediático porque la verdad es que sí sé que no soy una mala persona,".

He aprendido a darle la vuelta porque la gente habla sin saber, la gente habla sin conocer, la gente juzga sin ver lo que hay adentro de una puerta, de una casa, la pareja y las familias es de la pareja, es de esa familia, entonces hay que aprender a disfrutar nuestra vida", concluyó.

