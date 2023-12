Tras retirarse de Canal Once, confirman muerte de Cristina Pacheco; así la despiden

Ciudad de México.- A comienzos de este mes de diciembre, la querida conductora de Aquí nos tocó vivir, Cristina Pacheco, anunció que pondría en pausa la emisión de su programa, Conversando, debido a que debía retirarse de la televisión por problemas de salud, aunque en su momento, la afamada periodista y escritora, no dio detalles sobre la afección que la separaba de la carrera que desempeñó sin interrupción durante 50 años, sí aclaró que se trataba de algo grave.

Si bien, su despedida de la televisión dejó tristes a propios y extraños, la realidad es que existía un poco de esperanza porque la comunicadora regresara a tomar su lugar en Canal Once, lamentablemente, este halo se terminó por romperse alrededor del medio día de este jueves, 21 de diciembre, cuando su hija, Laura Emilia Pacheco confirmó a través de su cuenta de Facebook que su madre había perdido la vida; rápidamente la publicación se llenó de cientos de reacciones y mensajes de pésame.

El tema de la muerte de Cristina Pacheco se mudó a X (red social anteriormente conocida como Twitter) donde el propio director de Canal Once, Carlos Brito reaccionó con un conmovedor mensaje en el que corroboraba la noticia, al tiempo en el que recordaba la magnífica carrera que la periodista tuvo por más de cinco décadas, varias de ellas en la televisora de Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“Con profundo dolor, quiero compartir la noticia del fallecimiento de nuestra querida Cristina Pacheco. La recordaremos siempre como la mujer que enalteció al Canal Once y a quien le entregó su vida. Mi más sinceras condolencias a su hija y a todos sus seres queridos. El Canal Once está de luto con la partida de una mujer extraordinaria, en toda la extensión de la palabra. Hasta siempre Sra. Pacheco. Me quedo con las últimas palabras que hablamos, esa cena pendiente y ese caluroso abrazo, que lo tendré en mi corazón toda la vida.”