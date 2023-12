VIDEO: En pleno concierto de RBD, Christian Chávez confiesa duro secreto e impacta a fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios meses, los fans de RBD se han deleitado con el regreso triunfal de la agrupación pop que nació durante las transmisiones de Rebelde, novela juvenil estrenada por Televisa a mediados de la primera década del 2000. Y aunque los cinco integrantes actuales de la banda han dado lo mejor para que sus seguidores se sientan complacidos (tan solo hay que recordar que Anahí tuvo que ser internada en Brasil por una fuerte infección con la que estuvo lidiando mientras daba shows) la realidad es que la gente no solo ha hablado sobre la calidad de los espectáculos, sino también de las controversias desatadas por Christian Chávez.

Como algunos recordarán, desde hace varios meses, el famoso ha generado el apoyo de la comunidad LGBTQ+, así como el descontento de los más conservadores por los atuendos que ha utilizado en sus presentaciones, como es el caso de outfits rosas de mariachi, su conjunto inspirado en la Virgen de Guadalupe, el pasado 12 de diciembre; o el que más dio de qué hablar, el mostrar la bandera de México con los colores arcoíris de la comunidad.

Si bien, Chávez se ha enfrentado a todas las críticas, la verdad es que el actor de Clase 406 se ha mostrado mucho más libre que en sus primeros años en RBD, motivo por el que, recientemente, habló de lo duro que fue para él salir del clóset, en aquella época y el duro impacto que esto le trajo en su vida y en su carrera: “Imagínense que hace casi 17 años me sacaron del clóset, cuando yo no estaba preparado. Yo tenía solamente 22 años y yo no tenía a nadie que me dijera cómo hacer eso, nadie en mi carrera, nadie que me dijera: ‘Mira se tiene que hacer por acá, entonces la gente te va a amar’. ‘No, no, no se tiene que hacer por acá’”, comenzó a recitar el intérprete en su concierto más reciente.

Christian destapó que, luego de que salieron a la luz sus preferencias sexuales y amorosas, fue despedido de su empleo, lo que lo llevó a pasar por carencias económicas. Dicha situación, provocó que, quien alguna vez formó parte de una es las agrupaciones más queridas de Latinoamérica cayera en el mundo de los vicios, hecho que el propio Chávez reconoció frente al público y detalló que hizo esto porque se sentía la “burla” de la gente, así como también creía que no valía la pena.

“Lo primero que me pasó fue que me corrieron del trabajo y me quedé sin dinero. Entré a las drogas y no me da pena decirlo, porque entré y caí en vicios y en algún momento sentí que no iba a poder más porque era un chiste, era una burla”, declaró Christian.

Finalmente, el cantante levantó los ánimos de todos los presentes, debido a que le dio un giro inesperado a su discurso: “Porque soy un pu…, pero no soy un pu…. ¡Soy put…!”, celebró el exintegrante de MasterChef Celebrity. Esto desató la euforia de todos los presentes, quienes atinaron a gritar y aplaudir por la libertad con la que el amigo de Anahí, Maite Perroni, Dulce María y Christopher Uckerman se expresaba.

