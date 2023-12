¿Y Nikki Nicole? Dania Méndez revela en 'Hoy' si Peso Pluma la buscó tras su separación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida influencer de las redes sociales, Dania Méndez, recientemente acaba de brindar una entrevista nueva al programa Hoy, en la cual fue muy contundente y honesta al revelar si es verdad que el polémico y famoso cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, aún estando en una relación sentimental con la rapera Nikki Nicole, ha tratado de ponerse en contacto y buscarla para volver después de su mencionada separación amorosa.

Como se sabe, el famoso cantante de corridos tumbados y Dania hace varios meses fueron relacionados sentimentalmente cuando estuvieron juntos en República Dominicana para grabar el video de la canción Bye, pero estos apenas y estuvieron juntos unas cuantas semanas antes de separarse, y ahora la estrella de realitys como Acapulco Shore se encuentra feliz y soltera, mientas que él está en una relación con la cantante antes mencionada.

Pero, al tener tan poca información sobre esto, reporteros del matutino producido por Andrea Rodríguez, le cuestionaron sobre este paso y si es que volvería a darle una oportunidad en el amor al cantante, a lo que ella fue contundente que no tuvieron una relación como tal: "Con Peso fue algo muy fugaz, fue igual por el trabajo porque se dio el momento pero no, él me cae demasiado bien y ahorita él está feliz, así que en lo que menos debe de andar pensando es en otras mujeres".

Dania y Peso Pluma. Internet

Aún insistiendo con el tema de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre del conocido 'Doble P', Méndez afirmó que no se han vuelto a mandar mensajes y que duda que la busque en estos momentos pues él está en una relación, destacando que una relación es una elección que no se toma a la ligera pues se requiere compromiso: "No, tener una relación es dedicarle tiempo y es también una decisión el hecho de tener una pareja".

Finalmente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, al hablar con respecto a si tenía como deseo o meta formalizar una relación en el próximo 2024, esta mencionó de manera contundente que jamás se presiona con esas cuestiones y simplemente deja que todo se dé de forma natural: "No sé en el 2024 el amor que me deparé, no me quiero adelantar me gusta fluir en esos temas del amor y de los hombres, prefiero fluir".

Dania habla de Peso Pluma. Instagram @programahoy

Fuente: Tribuna del Yaqui