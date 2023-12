Ben Stiller regresa como protagonista a la pantalla grande con esta cinta de David Gordon Green

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de un tiempo fuera de la pantalla grande, Ben Stiller está listo para regresar con una nueva comedia titulada Cascanueces, dirigida por el talentoso David Gordon Green. La película se encuentra actualmente en producción en Ohio y presenta a Stiller en el papel protagónico, interpretando a Mike, un adicto al trabajo que se ve obligado a cuidar a sus cuatro sobrinos alborotadores en una granja rural después de la trágica muerte de sus padres en un accidente automovilístico.

Aunque Ben Stiller ha estado alejado de los roles principales en películas desde 2017, ha mantenido una presencia activa en la industria del entretenimiento. Durante su pausa en el liderazgo, Stiller ha trabajado como productor y director, participando en proyectos como la miniserie de fuga de prisión Escape at Dannemora, el drama de misterio In the Dark y la serie de ciencia ficción aclamada Severance de Apple TV. También ha asumido roles de productor en diversas películas, incluyendo Dinner in America, Friendsgiving y Queenpins.

La película 'Cascanueces', escrita por Leland Douglas, sigue la historia de Mike, un hombre inicialmente enfocado en su carrera que se ve sumergido en la caótica vida familiar al tener que cuidar a sus sobrinos. Aunque su intención inicial es quedarse solo unos días, la trama se desarrolla mientras Mike enfrenta semanas llenas de travesuras en la granja y descubre la importancia de la familia.

Crédito: Internet

La colaboración entre Ben Stiller y David Gordon Green marca la primera vez que trabajan juntos, y los fanáticos esperan ansiosos ver la química que estos dos talentosos creadores traerán a la pantalla. Green, conocido por su éxito en la trilogía de películas de Halloween, así como por otras obras notables, como The Exorcist: Believer, aportará su visión única a esta comedia que promete risas y momentos emotivos.

Ben Stiller, además de asumir el papel protagónico, también desempeñará un papel crucial en la producción de Cascanueces a través de su sello Red Hour. El elenco y el equipo de producción incluyen a figuras destacadas como Rob Paris, Mike Witherill, John Lesher y Nate Meyer.

La película se encuentra actualmente en producción, y aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, los detalles adicionales sobre Cascanueces seguramente generarán expectación entre los seguidores de Ben Stiller y los amantes de la comedia.

Fuente: Tribuna