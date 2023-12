Charlie Sheen, actor de ‘Two and a Half Man’, es estrangulado en su casa por una vecina

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la jornada del pasado miércoles, 20 de diciembre, a tan solo cuatro días de la víspera de Navidad, el actor de Two and a Half Man (Dos hombres y medio para Latinoamérica), Charlie Sheen, vivió una experiencia aterradora que para nada se acerca al espíritu de paz y armonía que se podría esperar de las fiestas decembrinas, ¿la razón? Su vecina allanó su domicilio, para luego estrangularlo.

La noticia salió a la luz recién la mañana de este viernes, 22 de diciembre, luego de que el medio de farándula estadounidense, Page Six, confirmara la noticia tras tener contacto con el Departamento del Jefe de la Policía de Los Ángeles. Según las fuentes policiales, el actor fue alertado tras escuchar un golpe en su puerta, por lo que salió a ver lo que ocurría; es entonces que la fémina lo atacó rasgándole la camisa, así como también intentó estrangularlo.

Tras el ataque, la mujer (cuyo nombre se mantiene como anónimo) volvió a su casa; mientras que Sheen se contactó con las autoridades a través del número de emergencia (911). Más tarde, la agresora fue arrestada bajo los cargos de agresión mortal y robo. Los informantes de Page Six indicaron que desconocen qué detonó la disputa entre el histrión y la mujer, pero afirmaron que ambos protagonistas tenían rencillas desde tiempo atrás.

Asimismo, un equipo de paramédicos acudió a la casa de Charlie Sheen para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, parece que no sufrió heridas de gravedad, puesto consideraron que no era necesario trasladarlo a un hospital. Cabe señalar que esta no es la primera vez que el actor y su vecina sostienen conflictos, ya que, una fuente policial indicó que, anteriormente, la mujer arrojó un líquido pegajoso en el vehículo del actor, así como también dejó basura frente a su puerta.

Por su parte, Sheen no ha hecho ningún comentario sobre lo ocurrido hace unos días ni ha hablado de manera pública sobre la mala relación que sostiene con su vecina. Esta noticia llega tan solo unos días después de que el actor de la afamada sitcom revelara para la revista People que este 2023 cumplió 6 años sobrio, así como también resaltó que había decidido dejar de lado su desenfrenada vida en Hollywood para centrarse en educar a sus dos hijos menores, los gemelos Max y Bob, de 14 años.

Fuentes: Tribuna