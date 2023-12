Diagnostican a ‘El Costeño’ con escalofriante enfermedad; llegó a trabajar sedado

Ciudad de México.- Si bien, la concepción del comediante es el de una persona que se presenta ante el público para hacer reír a la gente, la realidad es que, detrás de los bromas y chistes que pueden lanzar, se encuentra una persona que puede llegar padecer diversos tipos de conflictos, con los que tiene que lidiar justo antes de subir a un escenario o colocarse frente a una cámara, tal es el caso de Javier Carranza, mejor conocido como ‘El Costeño’.

Como algunos recordarán, el popular artista llegó a las pantallas de la audiencia a través de la señal de Televisa, gracias a la serie de comedia protagonizada por Consuelo Duval y Lorena De La Garza, Tal Para Cual y aunque el famoso brilló con luz propia, lo cierto es que para grabar la tercera temporada de la mencionada sitcom, el famoso tuvo que enfrentarse a una dolorosa situación ¿la razón? Fue diagnosticado con una terrible enfermedad.

La noticia trascendió durante la jornada del pasado jueves, 21 de diciembre, cuando Carranza acudió como invitado al programa del periodista Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano, donde confirmó que en semanas recientes fue diagnosticado con urolitiasis, una terrible enfermedad crónica que provoca que el cuerpo de una persona genere piedras en los riñones, este padecimiento también es conocido como cálculos renales, según información del portal de Clínica Mayo.

El 'Costeño' se sedaba para trabajar en 'Tal para cual'

La urolitiasis puede generar que una persona padezca fuertes dolores, situación que el propio comediante de 46 años tuvo que sufrir mientras se encontraba en el rodaje de la tercera entrega de Tal Para Cual, por lo que se vio obligado a sedarse para poder actuar de la mejor manera posible, de lo contrario tendría que retirarse de las grabaciones y no podría en riesgo su trabajo en la empresa de los Azcárraga.

“Estábamos grabando la tercera temporada de ‘Tal para cual’ y me empezó un dolor. Primero en la ingle y después se me subió al riñón. Yo tienda a hacer cálculos renales. Me tuve que medio sedar para grabar las últimas escenas”, confesó el ‘Costeño’.