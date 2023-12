Errores al dar regalos de Navidad; el destinatario podría sentirse muy incómodo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Encontrar el regalo perfecto no es tarea fácil! Y durante las vacaciones de Navidad, a menudo tenemos varios regalos que ofrecer a diferentes seres queridos o familiares. Como resultado, rápidamente podemos quedarnos sin ideas y conformarnos con regalos poco simbólicos, simplemente para respetar la tradición y tener un paquete que ofrecer. Sin embargo, la psicología detrás de los obsequios es más compleja de lo que parece. Ciertos regalos pueden ser reveladores de nuestro vínculo de apego o de la forma en la que nos posicionamos.

Para evitar enviar mensajes equivocados, te explicamos qué errores no debemos cometer a la hora de hacer un regalo. Los regalos elegidos superficialmente, sólo para dar un regalo, o los elegidos por otra persona que no es el donante, suelen ser decepcionantes. Pero eso no es todo, los regalos que son mucho más caros de lo que una persona puede permitirse también pueden crear problemas. Puede surgir un sentimiento de culpa al aceptar un regalo que es demasiado valioso.

Evita dar regalos de Navidad poco personales

¿Cómo encontrar el regalo perfecto?

Por lo tanto, es necesario encontrar el equilibrio adecuado entre un regalo que no sea ni demasiado caro ni demasiado banal. De hecho, determinados obsequios pueden reflejar la implicación excesiva del ego del donante. Es decir, obsequios llamativos, obsequios distribuidos en exceso donde se pierde la calidad en favor de la cantidad. Además, la psicóloga señala que los regalos centrados en experiencias suelen ser más valiosos que los regalos materiales. De hecho, estas últimas implican pasar tiempo con el destinatario u ofrecerle una experiencia que recordará y guardará un recuerdo feliz.



Los mejores regalos son siempre aquellos que hablan al corazón de quien lo recibe en un idioma que entiende. Invítalo a compartir su opinión sobre cuál sería el 'regalo ideal'. Incluso si no puedes darle exactamente lo que quiere, tendrás una idea del tipo de regalo que más probablemente le agradará. "Al aprender su idioma, serás mucho más capaz de dejar que tu corazón le hable al corazón de tu destinatario. Efectivamente, la finalidad de un regalo es agradar y para ello no hay nada mejor que interrogar al destinatario para saber más.

Fuente: Tribuna Sonora