Imelda Garza Tuñón sale en defensa de Maribel Guardia y esto dice de ataques de su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida cantante y famosa actriz, Imelda Garza Tuñón, recientemente brindó una entrevista en la que no tuvo reparos al momento de salir en defensa por segunda ocasión de su suegra, la guapa actriz y talentosa cantante, Maribel Guardia, ante los constantes y duros ataques por parte de su propia madre, que dio mucho de que hablar en redes sociales.

Como se recordará, el pasado 2 de noviembre, Imelda Tuñón, suegra del difunto Julián Figueroa, cuando vio la imagen de Guardia con su nieto, José Julián Figueroa vestidos con temática del Día de Muertos, esta lanzó comentarios como: "Suéltale la mano a mi gordo, vete tú sola, bella. Que se vaya sola la comadre", además de afirmar que estaba teniendo problemas matrimoniales con Marco Chacón, a lo que ella simplemente salió para negar lo que se dice y afirmar que no va atacarla por respeto a su nuera, quién a su vez salió en su defensa.

Ahora, durante su entrevista con Sale el Sol la noche del jueves 21 de diciembre, al volver a tocar el tema reconoció que ha sido doloroso y complicado, pues ama a su madre pero no está de acuerdo con sus declaraciones y adora a Guardia: "La verdad es que no apoyo lo que dijo mi mamá, no me pareció buena idea, no me pareció algo lindo, pero tampoco puedo controlar lo que piensa, y yo quiero muchísimo a mi tía Maribel, la veo como una segunda mamá, y amo mucho a mi mamá, entonces sí, me siento como entre la espada y la pared".

Imelda con Maribel y José Julián. Internet

Con respecto a la opinión pública por este tremendo escándalo, la actriz detalló que es algo a lo que se ha acostumbrado, reflexionando esto: "La gente me atacó a mi, y pues X los ataques, yo estoy acostumbrada a los ataques, ya se me resbalan, ya estoy acostumbrada a todo eso, a las preguntas, pero sí me pesa un poco que ellas tengan conflictos, porque son dos personas que quiero muchísimo".

Finalmente negó que se vaya a ir de la casa de la actriz de Televisa, explicando que entre todos se han dado ese ánimo para mantenerse de pie: "Yo creo que todavía no, yo creo que mi tía está pasando por una etapa muy dolorosa, la verdad siento que como familia nos tenemos que apoyar, no me parece correcto dejarla pasar sola por este duelo, porque al final es un duelo para todos y de hecho nos estamos apoyando entre todos y siento como familia debemos estar juntos".

Fuente: Tribuna del Yaqui