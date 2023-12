Jimin de BTS comparte una carta de amor a los Army en su nuevo sencillo 'Closer Than This'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Jimin, miembro de la icónica banda surcoreana BTS, no se despide de los Army mientras se prepara para iniciar su servicio militar en Corea del Sur. En lugar de eso, les envía una carta de amor sincera a través de su último sencillo en solitario, Closer Than This.

La canción, que refleja la esencia emotiva y reflexiva de Jimin, presenta versos que evocan recuerdos y agradecimientos a los fanáticos que han acompañado a BTS en su notable trayectoria. Jimin canta sobre los momentos compartidos bajo la lluvia, la nieve y la promesa de reencuentro en la primavera. La canción, en su esencia, es un "Te veré más tarde" en lugar de una despedida definitiva.

BIGHIT Music anunció recientemente que Jimin, junto con RM, V y Jung Kook, se unirá a sus compañeros J-Hope, Suga y Jin para cumplir con sus obligaciones de servicio militar obligatorio. Aunque la banda se tomará un receso temporal, se espera su regreso en 2025.

Jimin expresa su anhelo por el día en que se reúna con los fans, invitándolos a cantar juntos y compartir emociones al mirarse a los ojos. Con referencias a la cohesión del grupo, canta "Siete es igual a uno, correcto, nuestros corazones aún laten como uno solo".

Closer Than This no solo marca el primer lanzamiento oficial en solitario de Jimin desde su álbum debut Face a principios de este año, sino que también sirve como una expresión artística de su introspección. En su álbum anterior, Face, Jimin exploró su pasado y se enfrentó a sí mismo en un nuevo punto de partida, marcando un viaje musical y personal. La letra directa y emocional de Jimin refleja su enfoque sincero al abordar sus emociones y experiencias. En palabras del propio Jimin:

En realidad no soy bueno para irme por las ramas, o decir cosas indirectamente, y eso es lo mismo con mis letras. Simplemente escribí las emociones tal como eran, exactamente como me sentía hace dos años, y las emociones que sentía en cada situación [en ese momento]

Mientras Jimin se embarca en su servicio militar, Closer Than This se convierte en un recordatorio afectuoso para los Army de que, aunque físicamente distantes, la conexión entre el artista y sus seguidores permanece más cercana de lo que parece.

Fuente: Tribuna