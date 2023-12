Las 4 peores frases que escuchan los solteros durante las vacaciones de Navidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si para muchos las fiestas navideñas riman con reencuentros, risas o regalos, para otros pueden ser sinónimo de ansiedad o momentos desagradables. Las comidas familiares suelen acentuar lo que se llama single shaming, comentarios y reproches que hacen los familiares a personas solteras.

Sin embargo, estar en una relación no es un fin en sí mismo (y no necesariamente es bueno para la salud o las conexiones sociales). A pesar de todo, las ideas preconcebidas siguen vivas y la Nochevieja suele ser una oportunidad para que tíos, tías, primos o abuelos hagan preguntas indiscretas a quienes no están en una relación. A continuación, enumeramos las cinco frases que más escuchan los solteros.

Según un sitio de citas, el 30 por ciento de los solteros ven la temporada navideña como un momento de presión. Siempre surge una pregunta molesta durante las comidas navideñas. Proviene en el 25 por ciento de los casos de un familiar y en el 32 por ciento de los casos de un amigo. ¿Pero cuáles son las frases más escuchadas? En el top cinco encontramos primero: "¿Y la novia?" , que escucha el 50 por ciento de los solteros en época navideña. Lo cierto es que hay respuestas para evadir esta pregunta, te aseguramos que no tendrán más ganas de cuestionarte: "Mi juguete y yo estamos bien solos. Tengo un código promocional si quieres", "Estoy muy enamorado de mi manta y mis pantuflas en este momento".

En segunda posición encontramos: "Vendrá cuando menos lo esperes" (escuchado por el 40 por ciento de los solteros encuestados). Para responder a esto, el sitio sugiere: "¿Funciona también con bonificaciones?", "Entonces, en mi próxima cita con el dentista, ¿tengo una oportunidad?". En tercera posición, el 30 por ciento de los solteros escucha: "¿Cuándo vas a buscar pareja?". A lo que puedes responder: "Está en mi lista de cosas por hacer pero tengo muchas cosas que marcar primero", "Por el momento estoy en una relación seria con mi propio desarrollo" En cuarto lugar entre las frases más escuchadas está: "¿Cómo es que sigues soltero?" (escuchado por el 26 por ciento de los solteros). Se sugiere decir: "Tengo ciertos criterios difíciles de cumplir"

Fuente: Tribuna Sonora