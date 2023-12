Llanto en Televisa: Actriz sufre la muerte de su hijo y hace dolorosa confesión en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida presentadora y actriz, quien lleva más de tres décadas en Televisa, estremeció a todo el público del canal debido a que este viernes 22 de diciembre apareció en el programa Hoy haciendo una dolorosa confesión sobre la muerte de su único hijo. Se trata de Maribel Guardia, quien durante el pasado mes de abril perdió a su unigénito Julián Figueroa que murió a causa de un infarto a sus 27 años de edad.

Aunque ya han pasado 7 meses desde el triste fallecimiento del joven cantante y actor, para la exreina de belleza nacida en Costa Rica sigue siendo un momento sumamente doloroso, sobre todo en estas épocas decembrinas. Este viernes el periodista Ricardo Escobar presentó una entrevista exclusiva con Maribel para el programa Hoy, donde la también cantante expresó su sentir porque pasará la primera Navidad sin su hijo.

En primer lugar, la costarricense explicó que había tenido unas experiencias "místicas" con la Virgen de Guadalupe, las cuales la han ayudado a salir adelante: "Me cambió el dolor, un dolor que no se lo deseo a nadie porque, es que te cambia la vida, te parte en dos. Yo sé que mi vida nunca será la misma sin Julián", relató la actriz que tuvo a su único hijo al lado del fallecido Joan Sebastian.

Y ahora que será la primera Navidad sin su hijo, Guardia hizo planes diferentes para celebrar: "Voy a pasar Navidad con mi mamá allá en Costa Rica, con la familia. Me regreso para hacer maratón de (la obra de teatro) ‘Lagunilla mi barrio’. Vamos a estar del 26 al 30". No obstante, precisó que también cerrará el Año Nuevo al lado de su nuera Imelda Garza: "Y de ahí me voy ya con mi pequeña familia, con mi nieto, mi nuera, mi sobrina, mi marido, nos vamos a ir a dar un paseo".

Y hablando de Imelda, Guardia explicó que desea que Julián le ponga en el camino a un buen hombre: "A mi nieto lo amo con el alma, pero mi nuera está guapa, joven y tiene derecho a rehacer su vida". Finalmente, la actriz se rompió y derramó algunas lágrimas al recordar el cariño que ha recibido de su público desde que murió su hijo: "Esas oraciones me han llegado al corazón, muchas gracias. No sabes todo el cariño que he recibido de la gente y en momentos así uno lo agradece. Yo les deseo a todos que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano".

