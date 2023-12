Lucero confiesa que no volvió con Michel Kuri y habla de 'reconciliación' con Mijares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante Lucero no ha dejado de estar en la mira de la prensa desde que anunció durante el verano de este 2023 que su romance con Michel Kuri había terminado, desatando muchas especulaciones alrededor del 'truene'. Y aunque se manejó la versión de que la también actriz se había reconciliado con el empresario, es ella misma quien ha salido a informar cuál es su situación sentimental actual.

En más de una ocasión la intérprete de éxitos como Electricidad ha salido a declarar que no existe ningún conflicto con Kuri y que incluso siguen siendo amigos, por ello los rumores de una posible reconciliación no se han hecho esperar. En una reciente entrevista que dio al programa de Despierta América, Lucero habló de esta posibilidad, sin embargo, de inmediato puso un alto estas especulaciones.

La protagonista de telenovelas en Televisa como Soy tu dueña aseguró que en este momento se encuentra disfrutando su soltería: "No, yo estoy ahora bien así, soltera, estoy a gusto, no sé qué nos depara el destino. Lo que yo no entiendo es que con cada persona que saludo me inventan un romance", expresó y después nombró a algunos otros hombres con los que ha sido relacionada, como su propio exesposo Manuel Mijares.

Lucero desmiente reconciliación con Michel Kuri

"Con José Ron tengo una amistad padrísima, lo mismo sucede con Manuel Mijares, es el papá de mis hijos, estamos cantando juntos, pero nada. A veces creo que es el querer empatar a alguien con alguien", explicó la conocida 'Novia de América'. De esta forma, Lucero echó por tierra las esperanzas de quienes ya la veían nuevamente como novia de Kuri, pues cabe señalar que el sobrino de Carlos Slim aún no borra sus fotos con Lucero de su cuenta de Instagram.

Asimismo, descartó que su relación con Mijares vaya más allá de la amistad y lo laboral. En días pasados se especuló que el empresario estaría saliendo en plan romántico con una nueva pareja, e incluso Lucerito Mijares, hija de la famosa cantante, brindó su postura al respecto. Sin embargo, el mismo Kuri salió a señalar que él no estaba saliendo con nadie, luego de que se revelara que tenía por novia a una joven argentina.

Ya nos dijo que no, que no anda con ella, entonces aclarado el punto señor Kuri", dijo Maxine Woodside en su programa de radio.

