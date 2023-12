"Primero la verdad": Daniela Parra se pelea con actriz de Televisa tras denigrarla en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa promesa de la televisión mexicana, Daniela Parra, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente se ha viralizado su intensa pelea a través de las redes sociales con la reconocida actriz de Televisa y presentadora, Vanessa Bauche, después de que esta la denigrara por caso de abuso, a lo que ella le respondió que su lema es "primero la verdad".

Como se sabe, en el mes de junio del año del 2021 se hizo el arresto del famoso actor de melodramas, Héctor Parra, bajo los cargos de abuso sexual y corrupción de menores, por el cual ha recibido una sentencia de 10 años y medio en prisión y 200 mil pesos para reparación del daño a su propia hija, Alexa Parra Hoffman. Ante este hecho Daniela en todo momento ha salido para defender a su padre y afirmar que es inocente.

La postura de la joven ha causado mucho revuelo, pues mientras que unos la apoyan y le aplauden sus esfuerzos, hay otros que no lo ven positivo, como es el caso de la actriz de Guerra de Vecinos, debido a que recientemente en una entrevista expresó que atacan a Alexa y su madre, Ginny Hoffman, porque no caen bien y se creen todo lo que dice Daniela, cuando ella también fue a un terapeuta cuando tenía cinco años, destacando que deberían de darle más foco a ello, pues podría ser por una clase de maltrato paternal.

Estos comentarios llegaron a los oídos de la campeona de Las Estrellas Bailan en Hoy, quién no dudo en responder contundentemente que: "Alguien que le diga a esta señora que con mucho gusto le resuelvo las dudas que tenga además de aclararle que la información que anda dando es errónea digo, si van a andar de mitoteras que sepan que están diciendo", recibiendo una respuesta inmediata de Bauche, la cual pide que no le falte al respeto, pues ella no se lo faltó sino que: "Abrazo tu dolor, aplaudo tu resiliencia y celebro tu luz. Te deseo prosperidad y bendiciones".

Una vez de que le mandó sus mejores deseo, a través de su cuenta de X, antes Twitter, le dejó en claro que no hacía mitotes, sino que lo hacía como una agente de cambio y víctima de una situación parecida: "Mitotera no, nena. Llevo más de 20 años como agente de cambio para erradicar la violencia de género. La víctima denunciante no fuiste tú. No es contra ti. Primero las víctimas. Perspectiva de género. ¡Y justicia para todas! Te comparto un poquito del camino. Abrazo de mi alma a la tuya".

Pelea Dani y Vanessa. Twitter @dannielapr

Ante este hecho, la joven Parra no tuvo reparos al momento de darle otra respuesta, aclarando que ella también busca la justicia, pero ante todo la verdad, no dejándose cegar por ver a alguien como víctima: "Un gusto, Vanessa. También soy mujer, y no veo congruente con el trabajo que dices llevas más de 20 años realizando, ya que si me estás faltando el respeto cuestionando mi salud mental, incluso preguntas '¿por que no atacan?'. Y… No es primero la víctima, es primero la verdad".

Finalmente, Bauche se defendió: "'¿Por qué no atacan?'¿Estás segura que eso dije?, Me parece que no escuchaste bien. Por el contrario, al hablar de lo que tu mamá dijo que viviste de niña, no se cuestiona tu salud mental, si no, se visibiliza tu dolor. Si escuchas con atención: Dije: 'Tanto en el caso de Frida como en el de Alexa no hay solo una víctima'. Es más, ni siquiera mencioné tu nombre. Y ya no le sigo porque no se trata de ti, lo que dije fue sobre la revictimización de las personas denunciantes. Tu tienes un camino hermoso y mereces ser feliz", a lo que no recibió respuesta de Daniela, pero sí ataques de internautas.

Fuente: Tribuna del Yaqui