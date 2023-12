2 recetas de cócteles sin alcohol para Navidad; los disfrutarán niños y adultos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El vino es sin duda una tradición muy agradable para las celebraciones de fin de año. ¡Pero definitivamente no es la única bebida que puedes tomar en Navidad! Y si has invitado a tus familiares o amigos a celebrar juntos, también debes asegurarte de que todos, incluidas las personas que no beben alcohol, los que conducen y los niños, también puedan consumir lo que has preparado. ¿Has pensado alguna vez en una receta sin alcohol para Navidad o Año Nuevo? ¡Descubre nuestras dos opciones deliciosas y fáciles de preparar!

Ponche

Realmente no hay nada más festivo que un cóctel sin alcohol con ponche navideño que incluso los niños pueden beber. Esta receta de cóctel sin alcohol para Navidad contiene solo jugos de frutas y se puede preparar fácilmente con anticipación para que puedas disfrutar plenamente de la celebración con tus seres queridos. Y los cubitos de hielo rellenos de ramitas de romero y arilos de granada le dan a la bebida un aspecto aún más festivo.

Ingredientes para cubitos de hielo:

Ocho ramitas de romero fresco.

115 gramos de arilos de granada.

Ingredientes para el ponche:

750 mililitros de jugo de granada sin azúcar.

250 mililitros de jugo de naranja.

250 mililitros de jugo de piña.

Un trozo de jengibre fresco, pelado y cortado en trozos.

700 mililitros de jugo de manzana con gas.

Las ramitas le dan un toque festivo muy delicado

Preparación:

¿Cómo preparar cubitos de hielo? Empieza cortando las ramitas de romero en trozos de dos centímetros cada uno. Coloca algunas semillas de granada y una ramita pequeña de romero en cada pocillo de dos cubiteras. Llena cada pocillo hasta tres cuartos de su capacidad con agua. Coloca los contenedores en el refrigerador durante al menos 12 horas.

¿Cómo preparar el ponche? En una jarra, mezcla el jugo de naranja, el jugo de piña y el jugo de granada. Agrega los trozos de jengibre y deja reposar toda la noche. Antes de servir, coloca unos cubitos de hielo en un vaso alto y llénalo hasta la mitad con la mezcla de jugo. Llena el vaso hasta arriba con jugo de manzana espumoso. ¡Salud!

Mocktail casero de Shirley Temple

¡Aquí tienes otra receta de cóctel sin alcohol perfecta para celebrar la víspera de Año Nuevo! ¡Ni siquiera tienes que ser un verdadero barman para servir este espumoso cóctel sin alcohol a tus invitados! Y además de utilizar ingredientes fáciles de encontrar, ¡también es súper sencilla y rápida de preparar! Así es cómo se hace:

Ingredientes:

45 mililitros de jarabe de granadina.

340 mililitros de refresco de limón, lima o jengibre, frío.

Cerezas para decorar.

Preparación:

Llena un vaso alto con cubitos de hielo y vierte sobre ellos el almíbar de granadina. Completa con refresco de limón, lima o jengibre. Termina tu preparación con cerezas para decorar.

Fuente: Tribuna Sonora