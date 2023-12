Shock en Televisa: Galilea Montijo tendría amorío del 'Escorpión'; periodista exhibe prueba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa presentadora de TV y polémica actriz de melodramas, Galilea Montijo, volvió a dejar completamente en shock a los millones de espectadores de Televisa y de fans, debido a que una reconocida periodista exhibiría pruebas de que supuestamente la jalisciense habría tenido un prohibido amorío con el polémico personaje de comedia, 'El Escorpión Dorado' cuando estaba casada.

Como se recordará, fue hace dos años que Alex Montiel, caracterizado de su tan polémico y a la vez icónico personaje, 'El Escorpión Dorado', se presentó como invitado especial de la emisión matutina de la empresa San Ángel para promocionar el video musical del tema que sacó, Senos de Hombre, pero como parte de esta promoción tuvo que quedarse a lo largo de todo el programa y jugar con los presentadores en sus dinámicas.

Y aunque en ese momento no hubo muchos escándalos más que bromas pesadas entre los presentadores, como que Tania Rincón odiaba a los de Venga la Alegría o el pleito de Paul Stanley con Mario Bezares, ahora han revivido esta visita tan divertida para muchos, en la cual se señala que detrás de cámara entre 'El Escorpión' y Montijo habrían pasado algo más que una interacción de colegas.

Esto pues la periodista Angélica Palacios a través de su canal de YouTube señaló que internautas han comenzado a difundir un video del detrás de cámaras en el que se vería como ambos "se dan cariño", pues en este señalan con un circulo rojo como es que supuestamente Galilea y Montiel en su personaje mueves sus partes privadas contra el otro, él su virilidad contra la retaguardia de la presentadora, mientras que estaban en pleno foro supuestamente posando únicamente para una fotografía, que ahora se dice era para tapar lo que estaban haciendo verdaderamente.

Cabe mencionar que este aparente romance, que sería prohibido pues en ese momento Galilea seguía casada con Fernando Reina y él tiene esposa, no es más que una especulación y critica por este hecho que no está comprobado y que 'El Escorpión' se ha encargado de desmentir a su usual estilo tomando todo como una sátira y broma pesada, respondiendo a los comentarios que él tiene "muchas amantes", que era un "Dios" y además que ese chisme era viejo, abriendo la incógnita si en verdad sucedió o no esto.

Fuente: Tribuna del Yaqui