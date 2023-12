Andrea Legarreta se burla de Dania Méndez en Televisa por su fugaz romance con Peso Pluma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa presentadora de TV y reconocida actriz de melodramas, Andrea Legarreta, acaba de dar mucho de que hablar entre los millones de espectadores de Televisa, debido a que en pleno programa en vivo de Hoy no tuvo reparo alguno para burlarse de Dania Méndez, la reconocida influencer y actriz, debido a su fugaz romance con el reconocido cantante de corridos tumbados, Peso Pluma.

Como se sabe, fue el pasado jueves 21 de diciembre cuando la reconocida exparticipante de Acapulco Shore fue abordada por reporteros del matutino de la empresa San Ángel, los cuales le cuestionaron con respecto a su relación sentimental con el famoso cantante de corridos tumbados, a lo que ella se sinceró confesando si es que ella tenía la intensión de volver a tener algo que ver con respecto a este tema.

Dania dejó muy en claro que lo que tenía que ver con Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de Peso Pluma, no iba a repetirse, pues de hecho no hubo más que algo pasajero: "Con Peso fue algo muy fugaz, fue igual por el trabajo porque se dio el momento pero no, él me cae demasiado bien y ahorita él está feliz, así que en lo que menos debe de andar pensando es en otras mujeres. No, tener una relación es dedicarle tiempo y es también una decisión el hecho de tener una pareja".

Con respecto al tema del amor, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy en su quinta temporada, dejó en claro que no piensa mucho en ese momento, debido a que prefiere que las cosas se dé de manera natural y no forzando nada, así que solo confiará: "No sé en el 2024 el amor que me deparé, no me quiero adelantar me gusta fluir en esos temas del amor y de los hombres, prefiero fluir".

Ante este hecho, cuando en el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, hablaron sobre sus declaraciones, Legarreta destacó con sus comentarios un poco subidos de tono y bastante burlones por esta situación: "¿Llegaste a sentir algo nena? Fue un romance fugaz o que. Vi el video como que onda, toma, tuya, te la presto. Ahí te va mi peso, ¿Cómo cuánto pesará el peso Pluma? Ahí va mi peso y van sus 60 kilos".

Cabe mencionar que hasta el momento Dania no se ha pronunciado con respecto a los comentarios que realizó la reconocida actriz de Vaselina, pero se espera que muy pronto salga para dar una respuesta o reaccione a lo que dijo Legarreta ante las pantallas mientras que bromeaba.

