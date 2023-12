Emilio Osorio revela que así inició su romance con Leslie Gallardo: "Fue muy exótico"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Emilio Osorio tuvo un 2023 lleno de contrastes, pues en el ámbito profesional le fue muy bien gracias a su participación en La Casa de los Famosos México, pero en terrenos del amor terminó su relación de más de dos años con Karol Sevilla y hasta ahora ninguno de los dos ha querido revelar los motivos que los llevaron a tomar esa decisión.

No obstante, para el 'Halcón' sí aplica el dicho de un clavo saca otro clavo, pues a los pocos días de que se confirmó su ruptura inició un romance con Leslie Gallardo de Acapulco Shore y la noticia causó escándalo, pues se llegó a especular que habría sido la tercera en discordia, pero es el propio Emilio quien decidió revelar cómo se enamoró de la influencer en tan sólo tres días.

Fue a través de una entrevista con Eden Dorantes, donde el hijo de Niurka Marcos admitió que lo que tiene con Gallardo es auténtico y aunque muchos puedan cuestionarse cómo pudo enamorarse tan pronto tras terminar una etapa importante, resaltó que es normal cuando se encuentra a la persona indicada, así que está disfrutando de las mieles del amor.

El famoso reconoce que no esperaba volver a enamorarse tan pronto, pero llegó sin pensarlo y aclara que fue después de su ruptura y no antes como algunos sugerían: "Fue un momento donde había terminado mi ciclo anterior. Estaba yo muy concentrado en mi música, pero el tiempo es muy relativo, en 2 o 3 días pasaron cosas que ni Leslie ni yo hubiéramos pensado, que no habíamos planeado. Empezó a combinar con mi vida, yo con su vida".

Emilio Osorio más enamorado que nunca de Leslie Gallardo | Instagram @emilio.marcos

Emilio es consciente de que llevan muy poco, pero considera que están construyendo algo padre y que le gustaría dure mucho tiempo, pues nunca antes había tenido una relación tan abierta en la que no tuvieran filtros para compartir su amor con el mundo y califica que su comienzo fue muy "exótico y bonito".

Cuando conectas con una persona y simplemente la pasas muy bien es cuando decides estar ahí... Tengo 21 y tengo la fortuna de tener una mujer bien madura y bien bonita, soy afortunado", presumió.

Finalmente, Emilio Osorio pidió que el 2024 sea maravilloso para su familia y su novia, pues quiere seguir con ella y que estén de tóxicos, mientras que en la música adelanta que habrá muchos estrenos ya que Leslie Gallardo se volvió su musa y escribió varios temas de amor que pronto saldrán a la luz.

Fuente: Tribuna