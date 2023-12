'Exatlón México': Este es el estado de salud de Diana Laura Núñez tras salir por lesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Exatlón México es sin duda la competencia deportiva más demandante de la televisión, pues los atletas que se unen a sus filas se someten a intensas pruebas físicas que tarde o temprano cobran factura en su cuero y las lesiones son un riesgo latente, por lo que deben ser muy cuidadosos a la hora de pasar por los circuitos.

Desafortunadamente hace unos días, Diana Laura Núñez del equipo de Famosos tuvo que abandonar las famosas playas dominicanas, pues sufrió una doble fractura en el tobillo que la dejó imposibilitada para la competencia, así que fue trasladada a México para recibir la atención médica especializada y recientemente reveló su actual estado de salud.

La gravedad de su lesión provocó que tuvieran que intervenirla de emergencia, así que se encuentra hospitalizada y recuperándose de la cirugía que le ejecutaron con éxito hace algunas horas, aunque sabe el camino será largo para que pueda recuperar su rutina, pues deberá traer una férula y algunos cuidados por un largo tiempo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la jugadora de frontenis publicó una fotografía desde la cama del hospital y con humor comentó: "Todo salió muy bien después de dos horas en quirófano. Ahora soy una máquina con 12 clavos y una placa de titanio, aguas cundo regrese a las andadas jajaja", escribió para acompañar su publicación.

Diana Laura Núñez desde el hospital | Instagram @_dianalauranunez_

También, la abanderada de la escuadra escarlata aprovechó para agradecer a la producción de TV Azteca por la oportunidad que le dieron y las atenciones que ha recibido, pues desde que se lastimó le han dado tratamiento oportuno con el que pronto podrá recuperar su movilidad y volver a retomar su vida normal.

Diana aprovechó para agradecer el cariño del público que la ha llenado de mensajes de amor y preocupación: "También agradezco infinitamente el apoyo de toda la gente bonita que me ha mandado mensajes de hermosos que de verdad me han hecho llorar de felicidad al ver tanto amor, sin duda, eso me ayuda a ser más fuerte durante mi recuperación".

Finalmente, la atleta comentó que será dentro de unas horas cuando la den de alta y en dos semanas iniciará sus terapias de rehabilitación, pero espera con muchas fuerzas que más adelante la vuelvan a invitar a que tenga su revancha en Exatlón México, pues no quería salir de ese modo y considera que lee faltaron muchas cosas que demostrar.

