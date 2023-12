Fallece Mike Nussbaum, actor de 'Atracción fatal' y 'Hombres de Negro'

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A finales de 2024, el mundo del espectáculo se viste de luto, pues hace horas se confirmó la muerte del popular actor Mike Nussbaum a los 99 años de edad, así lo confirmó el medio internacional TMZ. Según lo comunicado por su hija, Karen, el actor perdió la vida por causas naturales y en la comodidad de su cama este mismo sábado 23 de diciembre, en Chicago.

Nussbaum estuvo recibiendo cuidados paliativos durante un año en un centro médico especializado, comentó su hija, quien añadió para los medios "era su momento", expresando resignación. Cabe destacar que el actor estaba a una sola semana por cumplir los 100 años de edad. Familia, amigos y fans del artista lamentaron profundamente su pérdida, además a través de redes sociales, la población recordó la extensa carrera y contribuciones de Mike al mundo del entretenimiento.

El legado de Mike Nussbaum no es poca cosa, pues ha participado en los escenarios de Chicago por más de medio siglo, cabe destacar que su legado abarca el prestigioso Goodman Theatre, donde las producciones de American Buffalo y Glengarry Glen Ross donde lo hicieron brillar.

Además, participó en Northlight Theatre, donde no solo protagonizó la primera producción de la compañía en 1975 (cofundada por él y donde sirvió como su primer director artístico) con "Jumpers" de Tom Stoppard, sino que también cautivó al público con su memorable interpretación de Albert Einstein en "Relatividad" de Mamet, así como en obras como "Visitando al Sr. Green" y "Curva de salida".

También destacó en el Chicago Shakespeare Theatre, con los clásicos de Macbeth, Hamlet y Henry VIII, sucedió lo mismo con Steppenwolf Theatre, con las producciones de Death of a Salesman y The Old Country. Su resistencia en la industria del entretenimiento lo llevó a participar en producciones en todo Estados Unidos, incluyendo Broadway, y en todo el mundo, colaborando incluso con la prestigiosa Royal Shakespeare Company de Inglaterra.

¿Quién fue Mike Nussbaum?

Nació el 29 de diciembre de 1923 en Chicago

Incursionó en las puestas en escena durante 1950.

Actuó en Broadway y con la Royal Shakespeare Company de Inglaterra.

Recibió un premio New York Drama Desk (por su actuación en Broadway en “Glengarry Glen Ross” en 1984).

Fue ganador de númerosos premios Jeff por su trabajo como actor y director a nivel local.

premios Jeff por su trabajo como actor y director a nivel local. En 2019 obtuvo el Lifetime Achievement Award de la Liga de Teatros de Chicago.

Mike Nussbaum participó en películas como "Campo de sueños", "El partido de sus vidas", "Atracción Fatal" y "Hombres de negro"

