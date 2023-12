George Clooney descarta regresar como 'Batman': "No hay suficientes drogas en el mundo"

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - George Clooney, el actor que alguna vez llevó la capa de Batman en la infame Batman & Robin de 1997, ha dejado claro que no tiene la intención de regresar como el Caballero de la Noche. A pesar de hacer un cameo como Bruce Wayne al final de The Flash de 2023, Clooney reiteró su postura durante una entrevista con Entertainment Tonight, bromeando que no hay "suficientes drogas en el mundo" para que vuelva al papel.

Durante el estreno en Los Ángeles de su nueva película The Boys In The Boat, Clooney respondió con humor a la pregunta sobre cómo surgió su cameo en The Flash, sugiriendo que hubo un gran clamor para su regreso. "Pensé que había un gran clamor para que volviera, como saben", dijo el actor, añadiendo que no es su Batman cuando se refirió al infame traje de murciélago con pezones realzados.

Recordando la película de 1997, Batman & Robin, protagonizada por Clooney, el actor expresó que la "jodió tanto" que no le permitieron acercarse al set durante años. La película fue un fracaso comercial y de crítica, lo que llevó a una pausa en la franquicia.

Clooney bromeó durante su aparición en The Flash preguntando por sus "pezones de goma", refiriéndose al traje criticado de su época como Batman. Sin embargo, enfatizó que no es el Batman que él encarnó y señaló que no hubo muchas solicitudes para que repitiera el papel a tiempo completo.

El jefe de DC Studios, James Gunn, también desmintió los rumores de que Clooney regresaría como Batman en el universo cinematográfico de DC. Respondiendo a un tuit, Gunn afirmó categóricamente: "Absolutamente no". Con esto, George Clooney parece haber cerrado definitivamente la puerta a una posible vuelta como el icónico superhéroe.

Fuente: Tribuna