Herederos de Michael Jackson bloquean venta de grabaciones inéditas en subasta

Los Ángeles, California. - Los herederos de Michael Jackson han logrado con éxito bloquear la subasta de grabaciones inéditas "extremadamente raras" del difunto Rey del Pop. La casa de subastas Gotta Have Rock and Roll planeaba subastar más de dos docenas de cintas maestras supuestamente grabadas por Jackson en 1994 en el estudio The Hit Factory de Nueva York.

La subasta, que buscaba obtener hasta 4.000 dólares por cada cinta, fue detenida por los abogados de los herederos, quienes amenazaron con demandar, argumentando que las grabaciones eran "incuestionablemente robadas". Una carta emitida por el abogado Jonathan Steinsapir exigió a la compañía "cesar y desistir de todos los esfuerzos para seguir subastando estas cintas" y devolver inmediatamente las grabaciones, afirmando que pertenecen a los herederos de Jackson.

A pesar de la carta, la subasta no se detuvo inicialmente, y la compañía informó a los herederos que no cumplirían con las demandas. Sin embargo, después de la amenaza de una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar, las cintas fueron retiradas de la venta.

Las grabaciones fueron etiquetadas como "artefacto SOLO sin derechos de autor" con reproducción "ESTRICTAMENTE prohibida". Títulos como Oh Love, New Jelly y Doing What My Heart destacaron en la lista de las cintas maestras.

Michael Jackson, conocido como el Rey del Pop, es uno de los artistas musicales más exitosos de todos los tiempos, con ventas estimadas de más de 400 millones de discos en todo el mundo. A pesar de su fallecimiento en 2009, sigue siendo una figura icónica y su legado continúa generando interés y controversia.

La noticia sobre la subasta bloqueada coincidió con el anuncio de que el sobrino de Jackson, Jaafar Jackson, interpretará al Rey del Pop en una próxima película biográfica llamada Michael. Jaafar, hijo de Jermaine Jackson, expresó su gratitud por conseguir el papel a través de su cuenta de Twitter.

La película, dirigida por Antoine Fuqua para Lionsgate, cubrirá la vida de Michael Jackson desde su infancia con The Jackson Five hasta las demandas civiles y penales antes de su fallecimiento. La participación de la familia Jackson en el proyecto plantea incertidumbres sobre cómo abordarán las acusaciones en la película.

Fuente: Tribuna