Imágenes fuertes: Filtran video del día del asesinato del rapero Lefty SM

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi cuatro meses del lamentable fallecimiento del rapero Lefty SM, filtraron en redes sociales un video del día de su asesinato, donde se puede apreciar cómo ingresaron sujetos armados a su casa y frente a su familia lo amenazan, por lo que las imágenes ya se viralizaron y sus fanáticos exigen justicia.

Fue a través del programa de Univisión llamado Primer Impacto, donde dieron a conocer que fue Cristhian Zamora, el hermano del rapero, el encargado de publicar el video captado por las cámaras de seguridad instaladas al interior de la propiedad del cantante, ubicada en la 'Cima' en Guadalajara, Jalisco.

En dicho material que fue compartido en redes por Fabián Pasos, mejor conocido como 'Mafian', se puede apreciar que el intérprete de Por Mi México se encontraba en su habitación cuando fue sorprendido por dos hombres armados, así que la esposa del cantante comienza a gritar y se aprecia el forcejeo que al parecer duró varios minutos.

Aunque se había dicho que sus hijas no estaban presentes, a cuadro se puede ver a la más pequeña, quien debido a su corta edad parece no tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, pero Eza Mary la toma junto a su otra pequeña y trata de llevarlas hacia la planta baja de la casa para esconderlas, pero acto seguido aparece Lefty junto a los delincuentes: "Me la p…las Juan Carlos, se escucha decir a uno de los maleantes que lo obliga a bajar las escaleras".

Todos se reunieron en la planta baja de la casa, siendo al menos tres hombres los que se encontraban en el lugar y uno de ellos le comenta que desean platicar con él, pero el rapero comienza a forcejear con uno en aras de desarmarlo, pero ni lo consigue además de que lo superaban en cuanto a número.

El momento más fuerte es cuando e manera directa el cantante les cuestiona qué tienen contra él y la respuesta es contundente: "Te vamos a matar wey, tras escuchar la amenaza trata de defenderse pero las agresiones se volvieron más intensas y su familia aprecia todo, aunque no está completa la grabación".

De cualquier forma se sabe que ultimaron a Lefty con impactos de bala que le provocaron graves lesiones que no pudo superar, a pesar de que lo trasladaron de emergencia a un hospital cercano y según la Fiscalía del Estado de Jalisco los delincuentes querían secuestrarlo y tras su resistencia abrieron fuego.

Lo que ha causado indignación es que hasta ahora no hay ningún detenido e incluso familiares del famoso han realizado marchas para exigir justicia, mientras que fanáticos destacan que sí hay las pruebas necesarias para identificarlos, cuestionan a las autoridades el por qué no han hecho nada.

Fuente: Tribuna