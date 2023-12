Influencer Adrian Garza revela infidelidad de su prometida Melissa Mejía

Ciudad de México. - En un giro impactante de eventos, Adrian Garza, reconocido influencer y propietario de Hillman Eyewear, desató la polémica al revelar públicamente que su prometida, la también influencer Melissa Mejía, le fue infiel a lo largo de su relación. La pareja, que se destacó en redes sociales por su presencia conjunta y su participación en el mundo del marketing, ahora se encuentra en el centro de un escándalo mediático.

A través de historias en su cuenta de Instagram, Adrian, conocido como Mr. Hillman, compartió la dolorosa verdad de los engaños que presuntamente sufrió por parte de Melissa durante meses. En un tono reflexivo, el joven de Monterrey admitió que perdió el amor propio durante la relación, describiéndose como un "perrito necesitado de amor".

No me es nada fácil reconocer cómo me deje de querer a mí mismo, caer en ese pedo de estar todo el tiempo, así como perrito necesitado de amor", expresó Mr. Hillman.

El influencer exhibió una serie de capturas de pantalla, videos y mensajes que respaldarían sus afirmaciones sobre la infidelidad de Melissa. Según las revelaciones, la también modelo habría estado engañando a Adrian durante dos meses. La situación alcanzó un nivel crítico cuando Adrian afirmó que fue engañado respecto a la paternidad del hijo que Melissa esperaba, asegurándole que era suyo en lugar de pertenecer a otra persona.

Me cuesta tanto asimilar todo esto, que literalmente viví en un engaño", compartió Adrian en sus historias de Instagram. "Se embarazó de él y me dijo que era mío, y no se imaginan de la infinidad de cosas que me acabo de enterar, estaba con un monstruo".