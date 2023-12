Luto en la música: Confirman la muerte de Celso Clemente, salsero de la Orquesta de Tito Rojas

Comparta este artículo

Humacao, Puerto Rico.- La tarde del pasado jueves, 21 de diciembre, México resintió la muerte de una de las figuras más destacadas del periodismo y de la cultura del país, la querida conductora de Aquí nos tocó vivir, Cristina Pacheco; sin embargo, todo parece indicar que este 2023 no se quiere acabar sin dejar cabos sueltos, puesto 12 horas después de este lamentable hecho, se reportó la defunción del percusionista, Celso Clemente, de la Orquesta de Tito Rojas.

Si bien, la muerte del querido músico trascendió hasta la tarde del pasado viernes, 22 de diciembre, la realidad es que su hijo, José Clemente Arias, aclaró a través de sus redes sociales que su progenitor dio su último suspiro a las 3:45 horas del mismo día. La triste premisa trascendió gracias a un comunicado firmado por la ahora expareja del músico, Janette Arias Díaz. En el mismo documento, la familia aprovechó para agradecer a la gente todo el cariño que recibieron en estos últimos días.

“Queremos agradecer a todos: los familiares, familia extendida, compañeros de la música, amigos y seguidores por todas las oraciones que con mucha fe le pidieron a nuestro Padre Celestial para nuestro amado Celso José Clemente Torres, las cuales son de bendición para elevar su alma”, se leía en el comunicado.

La esposa del músico causó especial dolor en los fanáticos de su esposo al reconocer que la muerte del famoso había provocado una gran tristeza en su familia, pero también se aseguró de destacar que no permitirán que esto impidiera que despidieran a Celso de la manera en la que él pidió que se hiciera: “Estamos hechos de polvo de estrellas y por ende así será su despedida, él me lo pidió muchas veces y no defraudaré su pedido.”

De acuerdo con algunos informes, la salud de Clemente se mermó desde el mes pasado, cuando trascendió que tuvo que ser hospitalizado. Según reportes, en aquel momento, muchos medios de comunicación confirmaron la muerte del músico, pero esto fue rápidamente desmentido por su hijo quien aclaró que su padre únicamente había sido internado en un nosocomio, pero aseguró que continuaba con vida.

Según José Clemente Arias, el artista tuvo que ser hospitalizado debido a un derrame cerebral que sufrió desde el pasado 26 de noviembre. En aquel momento, se mantuvieron tranquilos y se manifestaron con ánimos positivos, puesto mencionaron que esperaban que Celso pudiera recuperarse prontamente; sin embargo, el famoso no pudo salir del hospital y se reportó su deceso durante la jornada de ayer.

Fuentes: Tribuna