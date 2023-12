Maribel Guardia reconoce lo difícil que es la Navidad sin su hijo Julián Figueroa

Ciudad de México.- Sin duda, la muerte de Julián Figueroa fue una de las que más conmovió al mundo del espectáculo en este 2023, pues nadie esperaba que un joven de 27 años, sano y con una carrera prometedora fuera a partir y es Maribel la más afectada con la ausencia de su único hijo, así que no puede evitar quebrarse al recordarlo.

Fue ante las cámaras del programa Hoy, donde la famosa actriz abrió su corazón y conmovió al público al platicar cómo va a festejar este año la Navidad con la ausencia en la mesa de su gran amor, a quien perdió en abril a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, pues aunque reconoce que hay veces que quisiera hundirse recuerda que a su hijo le gustaría verla fuerte.

A pesar de su dolor, la costarricense ha tratado de salir adelante y el trabajo se convirtió en su mejor terapia, al igual que la Virgen de Guadalupe, a la cual es muy devota, pues tuvo la oportunidad de que le diera algunas señales de que Julián se encuentra bien, lo cual le da tranquilad, aunque sabe que las cosas ya no serán iguales.

Tuve unas experiencias míticas preciosas con la virgen y eso me cambió el dolor, un dolor que no le deseo a nadie y es que te cambia la vida, te parte en dos, yo sé que mi vida no será la misma sin Julián".