"Me la mam...": Chica del Clima de Multimedios se equivoca y producción la exhibe al aire

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- De nueva cuenta Multimedios se encuentra dando mucho de que hablar y se encuentra siendo objeto de criticas y burlas, debido a que lamentablemente su Chica del Clima mientras que daba su reporte sobre el clima, esta cometió un terrible error y soltó tremendas palabras, como "me la mam...", lo cual fue exhibido al aire por otro pequeño descuido en la producción, que ya recibió quejas.

Como sucede cada día, el pasado viernes 22 de diciembre en el programa de nombre Telediario se dieron las noticias más importantes sobre lo que sucede en Monterrey, tales como el tráfico, delincuencia y por supuesto el clima, sección que tiene a su propia reportera y presentadora, la cual como siempre se presentó ante las cámaras con una gran sonrisa para hablar sobre que esperar en la ciudad y el Estado.

La joven estaba dando el tipo de clima que se iba a tener en la entidad de Sabinas Hidalgo estos días, por lo que todo parecía ir normal mientras describía los tipos de cambios en el clima que se presentarían, revelando si es que habría sol o si estaría nublando, preparando a los ciudadanos, cuando se trabó un poco y terminó diciendo una frase incoherente que apenas y ella entendió, motivo por el que se frustró.

En ese momento dejó caer los brazos a su costado visiblemente molesta con la situación y se le salió una frase con varias malas palabras que dejaron en shock a todos: "Me la mam..., ching.... madre". Esto debería de haber sido censurado por parte de los elementos de la producción, sin embargo, al igual que la chica cometieron un pequeño error y esto quedó expuesto ante sus miles de espectadores que han salido a dar su opinión.

Esto pues a través de la cuenta de X, antes conocida como Twitter, una internauta compartió el video señalando: "Yo solo quería saber si mañana hará frío o no @nelvaldez @abimaelsalas, y ahora mi hija no para de decir 'me la mame, chingada madre'", mientras que otros bromearon al respecto: "Cuando dejas al becario a editar los bloques porque los de post se fueron de vacaciones por Navidad. Mi primera chamba" y "Tiene todo lo que se requiere para salir en multimedios".

Fuente: Tribuna del Yaqui