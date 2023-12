"Nos damos de ver...": Wendy Guevara pone en su lugar a Alfredo Adame tras sus agresiones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, de nueva cuenta se encuentra en medio de la polémica, debido a que tras las fuertes agresiones verbales que sufrió por parte del tan polémico actor y famoso presentador de TV, Alfredo Adame, y en una reciente entrevista no dudó en ponerlo en su lugar, señalando que no pensaba respetarlo ni a él ni su trayectoria, pues él no la respeta.

Como se sabe, hace un par de semanas que Adame en su participación para Todo Para la Mujer, no tuvo reparo alguno al momento de expresar que Wendy y Nicola Porcella solo eran "ídolos de barro" que pronto iban a pasar de moda. "De repente, endiosan a una persona, que no es nadie, que no se preparó absolutamente nada. Afortunadamente, ya no le siguió con el cuento porque ya la querían llevar de todo. No se preparó".

Ante este hecho, después de haber asistido al concierto de RBD y toparse con la prensa en unas grabaciones, Wendy brindó nuevas declaraciones contra el expresentador del programa Hoy, enviándole este mensaje: "Que Dios lo bendiga y ojalá pueda rejuvenecer para que tenga trabajo porque son personas que siempre... mira, a todos nos pasa nuestro tiempo, al señor (Alfredo Adame) ya le pasó, pues que Dios lo bendiga y le vaya bien".

Con respecto al tema de la trayectoria qué él mismo mencionó a Maxine Woodside, Guevara destacó que si él no la respeta, ella no lo hará, pues con poca o mucha trayectoria todos merecen la oportunidad: "La trayectoria me vale riata, la trayectoria de cada quién, no le voy a respetar la trayectoria de nadie porque ellos no respetan, todos somos nuevos aquí en el medio y luego van a llegar otros nuevos y yo tengo que aceptarlo, no voy a ponerles el pie ni queriendo que me alaben los otros influencer que vienen detrás de mí".

Finalmente, habló sobre el tema del famoso actor, Sergio Mayer, luego de que él dijera que Guevara sí le firmó varios contratos: "Él dijo que sí firmé unas cosas, lo de Tinder y Miniso porque fue un contrato. Cada que firmo algo se lo mando al abogado de mi manager, de Joel", agregando que no está molesta con él, por lo que agregó: "Pero ya saben que todo lo digo con sarcasmo y le encanta el pedo al Sergio, yo lo quiero mucho desde la casa y así es el Sergio, le encanta la polémica, al rato nos damos de verg... y luego ya nos abrazamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui