Pidió limosna: Tras pleito con Galilea Montijo, protagonista vuelve a novelas de Televisa

Ciudad de México.- Un exitoso galán de telenovelas, quien antes de ser famoso pidió dinero en la calle y hace unos años tuvo un encontronazo con Galilea Montijo, podría dar una sorpresa a sus seguidores pues salió a la luz que volverá al Canal de Las Estrellas como protagonista de un melodrama. Se trata del actor José Ron, quien abandonó las novelas desde 2021 y se dedicó a realizar series para Vix Premium.

El originario de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera en la televisora de San Ángel desde 2004 cuando apareció en Mujer de madera, y luego comenzó a protagonizar novelas como Muchacha italiana viene a casarse, Enamorándome de Ramón, Te doy la vida y La Desalmada. No obstante, hay que recordar que sus inicios artísticos no fueron nada fácil y llegó un punto en el que no tenía ni para comer, por lo que tuvo que pedir dinero en las calles para completar un pasaje de camión y regresar a su natal.

En el año 2019 el propio José confesó que ya no contaba con contrato de exclusividad. Tiempo después el tapatío estuvo involucrado en un fuerte escándalo debido a que estalló contra Galilea Montijo y Andrea Legarreta, dos de las mujeres más poderosas de Televisa, porque defendieron a Cristián de la Fuente de una controversia y él les dijo a ambas que se les hacía "muy f��cil hablar" por haberse metido en el pleito.

Ron se había alejado un poco de los melodramas y estuvo probando otras facetas en su carrera, pues trabajó como baterista junto a su grupo musical, concursó en el reality ¿Quién es la máscara? y realizó las series La mujer del diablo y El Gallo de Oro. Sin embargo, ahora se especula que José está a punto de volver a las novelas y será al lado de nadie más y nadie menos que su exnovia Ariadne Díaz, con quien ya había protagonizado el melodrama La mujer del vendaval hace 11 años.

El intérprete de 42 años y la ahora esposa de Marcus Ornellas al parecer se reencontrarán juntos en una telenovela que producirá la querida Rosy Ocampo, según información publicada en la cuenta de Instagram Confesiones de famosos. "Rosy Ocampo se encuentra preparando su próxima producción, la cual no tendría que ver con la saga de 'Vencer' y me informan mis fuentes que la pareja protagónica será nada más y nada menos que... ¡Ariadne Díaz y José Ron!", anunciaron, pero de momento se desconocen los detalles de la historia.

