Selena Gomez manda mensaje a “chico lindo” en su programa de cocina

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La reconocida cantante y actriz Selena Gomez, de 31 años, sorprendió a sus seguidores con un emotivo momento durante un episodio reciente de su exitosa serie de Food Network, Selena + Chef: Home for the Holidays. Mientras compartía la cocina con el chef invitado Adjepong y la copresentadora Raquelle Stevens, la artista no solo deleitó con sus habilidades culinarias, sino que también reveló un vistazo a su vida amorosa.

Durante la transmisión, Selena Gomez confesó que estaba revisando mensajes de texto y programando un temporizador, cuando Raquelle notó que le estaba enviando un mensaje a un "chico lindo". La curiosidad de Raquelle no se hizo esperar, y entre risas, le preguntó directamente a Selena sobre la identidad del misterioso destinatario.

Selena Gomez en su programa

"Sel, ¿a quién le estás enviando mensajes de texto?", cuestionó Raquelle. La respuesta de Selena fue una sonrisa cómplice y un leve sonrojo. "Mira, es difícil ahí fuera", comentó la intérprete de Wolves. Ante las bromas de Raquelle, Selena pidió rápidamente que se detuviera.

Aunque la artista no confirmó directamente quién era el destinatario de sus mensajes, las especulaciones apuntan a su actual pareja, el productor Benny Blanco, de 35 años. La relación entre Selena y Benny se hizo pública hace seis meses, y desde entonces han compartido momentos tiernos en las redes sociales.

Selena confirmó oficialmente su romance con Benny a través de una publicación en blanco y negro en la que ambos aparecían abrazados. En interacción con sus seguidores, la estrella elogió a su novio, afirmando que la trata "mejor que a cualquier ser humano en este planeta".

En una entrevista reciente con Vogue México y Latinoamérica, Gomez habló sobre las prioridades en su relación, destacando la importancia de encontrar un equilibrio entre el respeto propio y el amor hacia los demás. "Es muy difícil encontrar a alguien que pueda escucharte y preocuparse por ti, pero sé que cuando suceda será genial y querrás que sea saludable", expresó la artista.

La historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco continúa cautivando a sus seguidores, quienes celebran cada momento de felicidad compartido por la pareja, como lo evidenció la reciente publicación de Selena en la que compartió un apasionado beso con Benny, acompañado del mensaje: "Nueva York, mis momentos favoritos [con] ti".

Fuente: Tribuna