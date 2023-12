Tras meses sin trabajo, Álex Kaffie hace súplica y provoca llanto con desgarrador VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso periodista Álex Kaffie dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que este sábado 23 de diciembre compartió un desgarrador video luego de pasar más de medio año sin trabajar luego de su repentino despido de Imagen TV. Como se recordará, el también columnista de espectáculos fue despedido del matutino Sale el Sol luego de unos comentarios en contra de Nacho Lozano.

El también exconductor del programa Hoy aseguró que este presentador de noticias había recibido un trato especial tras volver a la empresa para De Pisa y Corre, lo cual no le gustó y presuntamente él mandó a 'cortarle la cabeza'. Después de ser eliminado del matutino conducido por Paulina Mercado y Poncho Vera, Kaffie terminó distanciado de varios de sus excompañeros como Ana María Alvarado. Además de que ya no le permitieron seguir escribiendo su columna en El Heraldo.

Debido a esta situación, el llamado 'Villano de los espectáculos' lleva más de 7 meses desempleado, lo cual ha traído consecuencias económicas a su vida. Hace algunas horas, Álex usó su cuenta oficial de Instagram compartió una emotiva reflexión en la que detalló que para estas fechas navideñas, sus prioridades cambiaron y en esta época su única prioridad era costear los medicamentos de su señora madre.

El extrabajador de Imagen Televisión contó que él es fan de los abrigos comentó que otros años para la llegada de Navidad, él tiene al menos dos de estas prendas nuevas listas para estrenarse, pero ahora no ocurrió lo mismo. "La prioridad es comer y pagar los medicamentos de mi bonita, esta Navidad no pude estrenar ningún abrigo... pero la frase que leí ayer me reconfortó mucho 'da las gracias por el vestido que tienes, eso siempre será mejor a usar una bata de hospital o uniforme de reo'".

El emotivo video de Kaffie dejó muy conmovidos a todos sus admiradores y fans, quienes no dudaron en expresarle todo su apoyo; la actriz Yolanda Ventura también le envió un emotivo mensaje y le resaltó que lo mejor de la vida es que tiene salud y a su madre. Días antes, el presentador ya había usado su cuenta de X para hacer una petición especial durante un momento '11:11': "Que consiga trabajo, señor", escribió.

