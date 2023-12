VIDEO: Nicola Porcella explota en live con Agustín Fernández y lanza contundente petición

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el reconocido galán de melodramas y querido deportista peruano, Nicola Porcella, recientemente dejó a más de uno de sus millones de seguidores en las redes sociales sorprendidos, debido a que este explotó molestó en el más reciente live al lado de Agustín Fernández, su mejor amigo de origen argentino que también triunfa en Televisa, por lo que lanzó una contundente petición para sus fans.

Actualmente uno de los referentes de los famosos más reconocidos y queridos en México sobre sale el nombre del peruano que quedó en segundo lugar dentro de la primer temporada de La Casa de los Famosos México, dado a su gran sentido del humor y carisma que demostró tener ante las cámaras del reality show antes mencionado, lo cual le ha abierto mucho las puertas en el mundo del espectáculo y mucho interés en su vida personal.

Es por ese hecho que Porcella, queriendo mantener esa cercanía con su público suele realizar una serie de en vivos en su cuenta de Instagram, en los cuales no es raro ver a Fernández bromeando y jugando con este, debido a que son grandes amigos desde hace un par de años, incluso el peruano se dio un tiempo para bailar con él en Las Estrellas Bailan en Hoy, pero en esta ocasión la situación se torno seria.

Nicola Porcella. Internet

Esto pues el exparticipante de Guerreros 2020 sacó las garras para defender a varios de sus seguidores, pues en este live se puedo ver a otros dos influencers, y cuando uno de ellos soltó una broma sobre la salud mental y le expresó a varios fans de Nicola que mejor fueran al psicólogo, este no tuvo reparo alguno en ponerle un alto y pedirle que tuviera más respeto con sus seguidores dado a que es un tema serio.

El actor de El Amor No Tiene Receta afirmó que para él no era una broma aceptable que mandara a terapia a sus seguidores simplemente por hablar sobre la salud mental, destacando que él expuso mucho este tema durante su participación dentro del reality show y varios de su fans le agradecieron pues es un tema doloroso con el que lidian, por lo que prefiere que con eso no se juegue y no se le reste la importancia que merece con bromas.

Fuente: Tribuna del Yaqui