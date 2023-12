Wendy Guevara estrena diseño de cejas y las redes se burlan del resultado

Ciudad de México.- La ganadora de La Casa de los Famosos México no ha parado de trabajar desde su triunfo, razón por la que ha estado muy pendiente de su imagen y constantemente acude a que le realicen retoque para lucir despampanante, pero recientemente se convirtió en la burla de las redes sociales por el diseño de ceja que le realizaron que provocó un sinfín de comparaciones.

Resulta que la líder de 'Las Perdidas' decidió enmarcar su mirada con un microblanding en las cejas, procedimiento que no pasó desapercibido por sus fans y mucho menos por Poncho de Nigris, quien recordó las burlas que ella le hizo durante su estancia en el reality de Televisa, donde tomó la mala decisión de ponerse tinte para rellenar los huecos y ocultar una que otra cana que comenzaba a salirle, pero se dejó como maquillaje de 'Cepillín'.

En ese entonces, la originaria de León, Guanajuato no dudó en lanzarle burlas junto a otro de sus compañeros, pero ahora la historia se revirtió, pues como recién le hicieron el diseño se le ven la cejas sumamente oscuras y con trazos muy gruesos, razón por la que algunos internautas le cuestionaron si así iba a quedar ya que no le luce favorable, pues incluso las compararon con el logo de Nike.

No se asusten ni se espanten, la ceja no va a quedar así marcada de este color, porque es el primer día, me dijeron que se va a descarapelar. El color va a bajar y todos los trucos", aseguró la influencer.