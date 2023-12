Yuridia presume a su bebé en Instagram pero lanza fuerte advertencia a sus seguidores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa exintegrante de La Academia, Yuridia se encuentra disfrutando de su faceta de maternidad y aunque al principio no estaba convencida de compartir esta etapa de su vida de manera pública, ahora ha comenzado a mostrar un poco de lo bien que la pasa en compañía de su familia y el pequeño Benicio.

Cabe mencionar que durante su primer embarazo, la cantante no pudo disfrutarlo ya que se encontraba en el auge de su carrera y la prensa la acosaba a donde quiera que fuera, así que su idea era mantener más privada la llegada de su nuevo bebé, pero ha decidido que sus fans también puedan conocerlo y disfrutarlo.

Después de presumirlo en una transmisión en vivo junto a su esposo Matías Arana, la intérprete de Qué Agonía subió a Instagram una serie de fotografías con las que logró enternecer la red, pues se le puede apreciar sosteniendo a su bebé, quien lucía un mameluco a rayas y lo que destaca son sus enormes ojos cubiertos por unas espesas y alargadas pestañas, lo cual dejó en evidencia el gran parecido que tiene con su famosa madre.

No obstante, la sonorense le lanzó una fuerte advertencia a sus 'followers', a quienes les pidió: "No me lo vayan a ojear ehhh", así que como era de esperarse las reacciones no tardaron en hacerse presentes: "Hermosos", "Tus hijos son tus clones", "Qué belleza", "Se parece mucho al papá", "Tan precioso el Beni", "Muero de ternura", "Ojazos", "Divinos", "Los más encantadores", se lee entre los comentarios.

Yuridia presume al pequeño Benicio | Instagram @yuritiaflowers

Yuridia regresa a los escenarios

La famosa no deja de trabajar, pues aunque se tomó unos meses para recuperarse luego de dar a luz, recientemente anunció que está lista para conquistar los escenarios en 2024 con su gira 'Pa’ Luego es Tarde Tour', así que fue tal el revuelo que causó que de inmediato logró vender los boletos y se vio motivada para abrir nuevas fechas con la intención de complacer a sus fans.

Dicha gira arranca el 1 de febrero en el majestuoso Auditorio Nacional de la Ciudad de México, aunque también recorrerá diferentes ciudades como Guadalajara y Monterrey, por lo que sus seguidores tendrán la oportunidad de disfrutar de su ponte voz, así que si quieres asegurar tu lugar los boletos ya se encuentran disponibles desde Ticketmaster.

Fuente: Tribuna