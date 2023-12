20 señales de que tu pareja te es infiel; presta atención a los focos de alerta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Has sentido que te estás alejando de tu pareja? En la mente de muchas personas, este tipo de preguntas suele ir acompañada de LA fatídica pregunta: ¿tu pareja te engaña? Así, para ayudarle a ver las cosas con mayor claridad, develamos las principales señales de alerta de que una persona es infiel.

Las personas infieles suelen seguir el mismo patrón, que es fácilmente identificable si te fijas en él. ¿Entonces también quieres saber finalmente la verdad y saber si tu pareja te está engañando? Te revelamos los signos a tener en cuenta para detectar a una persona infiel.

Un cambio repentino de hábitos.

Salir de casa temprano y volver tarde.

Incrementar los viajes de negocios.

Estar ausente durante un evento familiar o durante la temporada navideña.

Trabajar una cantidad inusual y excesiva de horas extras.

Hacer gastos inexplicables.

Mantiene en secreto sus cuentas de redes sociales y direcciones de correo electrónico.

Ocultar facturas o recibos de tarjetas de crédito.

Cuidarse más y arreglarse más a menudo.

Mostrar signos de una persona externa, como el olor de un perfume desconocido o un lápiz labial en una camisa.

Comprar regalos que nunca llegan a casa.

La presencia inexplicable de objetos que no deberían estar ahí como condones en un auto.

Tener llamadas perdidas de números desconocidos en su teléfono.

Inscribirse en un gimnasio.

Utiliza mensajes codificados o secretos.

Tienen menos sexo con su pareja formal.

Ser evasivo cuando su pareja hace preguntas. Incluso puede llegar a ponerse agresivo para evitar responder.

Mentir descaradamente.

Cambia su temperamento y se muestra más irritable.

Decir que no le gustan las visitas sorpresa.

¡Cuidado, si notas algunos de estos comportamientos en tu pareja, esto no significa que necesariamente te esté engañando! Es posible que él o ella quiera volver a hacer deporte o hacerse un nuevo corte de pelo sin que tú tengas dudas sobre él o ella. Entonces, si detectas algunos de estos signos, no saques conclusiones equivocadas, pero si has contado tres o cuatro, tienes un problema. Pero si no se quiere destruir una relación preciosa, se aconseja hablar siempre con la pareja antes que nada.

Fuente: Tribuna Sonora