Carlos Arenas exhibe en pleno en vivo que le deben dinero 'Los Destrampados'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Carlos Arenas, quien abandonó TV Azteca desde hace años para triunfar con la competencia, decidió exhibir a sus excompañeros de Venga la Alegría como deudores, pues en plena transmisión en vivo aprovechó para cobrarles un dinero que asegura les prestó y que a la fecha no ha recibido de vuelta, lo cual generó gran escándalo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde el conductor interrumpió la plática con sus seguidores para pedirle en específico a Oskarín que ya le pague, pues pasaron seis años de aquella deuda y asegura que ni si quiera le dan la cara, por lo que se sintió orillado a exhibirlos de manera pública para ver si así se deciden a regresarle lo que con buena fe les prestó.

De verdad me da pena que sea por este medio, somos poquitos conectados, 30 personas, pero o sea ya páguenme hace seis años de que les preste y creo que ya hasta tienen hijos. Pobres niños, ojalá que no se enteren de que sus papás deben, sobre todo el payaso Oskarín y te señalo", comentó, molesto Arenas.

Tal como era de esperarse, las declaraciones del colaborador del programa Hoy causaron revuelo y los internautas de inmediato comenzaron a etiquetar a los payasitos para que vieran el mensaje, además de que los criticaron por no pagar: "A veces uno presta y no pagan, te los topas y huyen", "Se vieron bien tranzas Los Destrampados", "Qué poca Wiwiriskis, ¿el circo ya no deja?", "Paguen tracaleros", se lee entre los comentarios.

Carlos Arenas exhibe a 'Los Destrampados' | Captura de video

Aquí puedes ver el video

Después de todo el alboroto que se hizo en redes sociales, los hermanos Joss y Óscar decidieron dar la cara al compartir una versión completamente diferente, pues repostearon el live en su cuenta y escribieron un mensaje en el que le recuerdan que el que debe es él y al parecer una cifra mucho más alta de la que está peleando.

El señor Carlos Arenas dice que le debo, pero nosotros le prestamos para el enganche de su moto y nunca nos pagó. Si lo que dices es verdad ven a cobrarme, ya sabes dónde trabajo", escribió Óscar.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Carlos Arenas no se ha vuelto a pronunciar al respecto, así que se desconoce si llegaron a algún acuerdo o si continúa este conflicto por el préstamo del dinero que se hicieron.

Fuente: Tribuna