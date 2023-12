Christopher Landon abandona la dirección de 'Scream 7' en medio de polémicas

Los Ángeles, California. - El director Christopher Landon, conocido por sus éxitos en el género de terror con películas como Happy Death Day y Freaky, anunció a través de X (anteriormente Twitter) el sábado pasado que ha abandonado formalmente la dirección de Scream 7. Landon describió la experiencia como un "trabajo de ensueño que se convirtió en una pesadilla" y expresó su tristeza por todos los involucrados, señalando que es hora de seguir adelante.

Esta noticia marca el último giro en la problemática producción de la séptima entrega de la famosa franquicia iniciada por Wes Craven y Kevin Williamson. En los últimos meses, la película ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo la salida de dos actores principales.

El 21 de noviembre pasado, se informó que la actriz Melissa Barrera fue despedida del proyecto debido a publicaciones en redes sociales consideradas antisemitas. Las declaraciones de Barrera durante el conflicto entre Israel y Hamas llevaron a su despido por parte de Spyglass, la productora de la película. Sin embargo, ella se mantuvo en su postura y destacó su compromiso de utilizar su plataforma para crear conciencia sobre cuestiones importantes y prestar su voz a aquellos que la necesitan. En su mensaje, el cual lanzó en su Instagram, condenó firmemente el antisemitismo y la islamofobia, así como cualquier forma de discurso de odio y prejuicios.

Como latina, orgullosa mexicana, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por lo tanto he tratado de usarla para crear conciencia sobre los temas que me importan y prestar mi voz a los necesitados. Todas las personas en esta tierra, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merecen los mismos derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad", puntualizó en aquella ocasión.