¿Confirma romance? Mario Sierra rompe el silencio tras filtración de fotos con Eleazar Gómez

Ciudad de México.- El famoso actor de Televisa, Eleazar Gómez se volvió blanco de polémica hace unos días, luego de que el programa Chisme No Like difundiera en su canal de YouTube una serie de imágenes en las que se le ve paseando en yate con Mario Sierra, dejando entrever que entre ellos podría haber algo más allá de una amistad.

Tal como era de esperarse se generaron muchas reacciones, pues Gómez se encuentra comprometido con Jeni de la Vega desde hace algunos meses y esta publicación desató todo tipo de rumores, así que el candidato a diputado decidió romper el silencio para pedir respeto por su vida privada, pero sus palabras generaron más dudas entre los internautas.

Fue a través de su cuenta de TikTok, donde Sierra publicó un video explicando que varios medios de comunicación comenzaron a buscarlo para que ofreciera alguna entrevista y así hablara acerca de dicha polémica, pero decidió negarse por una simple razón ya que no desea abrir las puertas hacia su privacidad ya que dice tener cosas más importantes que compartir como la causa que defiende.

Eleazar Gómez y Mario Sierra | Crédito: 'Chisme No Like'

Quiero decirles que justamente he decidido mantener mi vida privada, lo más privada posible porque si yo me decido a hablar de mis temas personales no sería justo para otras personas", mencionó.

De igual forma, destacó por ahora su enfoque está en su carrera política, así que no busca involucrarse en escándalos: "Hoy en día me encuentro muy enfocado y trabajando muchísimo, desde hace mucho tiempo en mi carrera política, en mi intención de representar a la comunidad LGBTQ+ ante una de las máximas tribunas de nuestro país. Y si hoy en día deseo hablar sobre mi vida privada es darle foco a cosas que realmente no tiene tanta importancia", añadió.

Aunque su intención era detener la controversia, el mensaje que dio solo causó más ya que a muchos les hizo ruido que dijera que podría afectar a terceros, así que siguen las sospechas de un posible romance con el protagonista de Atrévete a Soñar, pues además en ningún momento lo negó ni quiso aclarar cuál es el tipo de relación que tienen.

"Danna hasta le hizo una canción", "¿Con eso dices que si andan?", "Ya que se quite la máscara de macho alfa Eleazar", "Si no fuera real que andan lo hubiera negado", "Con todo esto admite de manera indirecta que andan", "Tan fácil como decir que es su novio", se lee entre los comentarios.

Por su parte, hasta el momento de la publicación de esta nota Eleazar Gómez no se ha pronunciado al respecto, pero sigue teniendo en redes sociales fotos con su novia, lo cual es índice de que siguen juntos, pero se espera que en los próximos días emita alguna declaración.

Fuente: Tribuna