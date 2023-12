De amigas a rivales: Así comenzó la fuerte enemistad entre Kimberly Loaiza y Kenia Os

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días se volvieron tendencia Kimberly Loaiza y Kenia Os, pues esta última acusó a la otra de haberle puesto barreras para que no pudiera presentarse en su natal Mazatlán, pues aunque hace unos años fueron amigas, ahora no pueden verse ni en pintura y aquí te contamos el origen de su rivalidad.

Sin duda, las dos son grandes estrellas del Internet y han logrado hacerse de un lugar en la música, pero Kim junto a Juan de Dios Pantoja iniciaron primero en las redes sociales y en cuanto vieron a Os brillar en YouTube, decidieron buscarla para una colaboración y eso le dio un gran impulso para aumentar su popularidad de manera impresionante.

No obstante, a pesar de la gran triada que formaron, en 2018 Kenia decidió separarse y no renovar contrato con los Jukilop, pues después destapó que no le parecía justo para ella: "El problema fue que no quise firmar un contrato que estaba bien horrible... No se me permitió asesorarme (con un abogado)", dijo en entrevista con 'El Escorpión Dorado'.

Fue en este punto cuando iniciaron los problemas ya que le eliminaron sus cuentas a la intérprete de La Noche, así que perdió a sus millones de seguidores, ganancias y su contenido, pero eso no la derrumbó y pese a la adversidad comenzó de cero otra vez, logrando que sus fans la siguieran, forjando una gran comunidad que cada vez es más grande.

Kimberly Loaiza y Kenia Os | Imagen especial

Kenia Os decidió incursionar en la música y lo hizo de la mano de Sony Music, con quien ya grabó un par de álbumes de estudio, lo cual causó molestia entre los Jukilop, pues aunque Loaiza también ha hecho lo propio e incluso a grabado importantes colaboraciones con estrellas como Ovy on The Drums y hasta Grupo Firme, no pensaba que su ahora rival lograra destacar sola.

Sin embargo, el asunto de la eliminación de sus redes no fue el único problema, pues ambas se acusaron de hackeo, copiar contenido y lo más grave Kenia fue amenazada con la exposición de material sexual para dañar su reputación, por lo que su enemistad quedó expuesta y tratan de evitarse, así como hablar la una de la otra, además de que sus fandoms se compraron su enemistad y constantemente se atacan.

Hace apenas unos días Kenia Os reveló que canceló su show en Mazatlán, pero no por cuestiones suyas, sino porque presuntamente Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja habían pedido como condición a los empresarios que si ellos se presentaban no podían darle espacio a ella en todo el año, por lo que hasta 2024 podrá hacerlo, lo cual negó la pareja de influencers asegurando que lo hace para tratar de empañar el éxito de la 'Lindura Mayor'.

Fuente: Tribuna